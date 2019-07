Lavoro: Di Maio, 'dl dignità sta funzionando, smentita arroganza Pd'

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "I dati di oggi dimostrano che il decreto Dignità sta funzionando. In pratica la disoccupazione è in calo, mai così bassa dal 2012 ad oggi". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio al quotidiano online Affaritaliani.it, commentando il calo della disoccupazione sotto il 10% certificato dall'Istat.

"E poi c’è l’altro dato, quello degli occupati - osserva Di Maio - Mai così alto dal 1977. Questo significa che stiamo creando più lavoro nel nostro Paese. Segnali positivi che dimostrano che siamo sulla strada giusta e smentiscono tutti quei partiti, a partire dal Pd, che per mesi con arroganza mi hanno attaccato. I dati sono chiari! Quella di oggi è una notizia positiva per tutto il Paese. La strada intrapresa è quella giusta, andiamo avanti determinati pensando ai cittadini italiani che per troppo tempo sono stati bistrattati dai vecchi governi. Con il lavoro si rimette in moto l’economia del nostro Paese".