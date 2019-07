Migranti: in corteo a Palermo per chiedere dissequestro Sea Watch e Mare Jonio

Mattarella: "Non ci sono ragioni per aprire procedura di infrazione"

(Agenzia Vista) Vienna, 01 luglio 2019 Mattarella non ci sono ragioni per aprire procedura di infrazione "Credo il governo stia presentando cio' alla Commissione Ue per dimostrare che i conti saranno in ordine, le indicazioni sono rassicuranti e non vi sia motivo per aprire una nuova infrazione". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso di un punto stampa a Vienna. Fonte: ...