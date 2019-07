Ponte Morandi: Buffagni, 'vomitevole dibattito su soldi, responsabilità e rispetto'

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - "Quello che sta succedendo in questi giorni in Italia è vomitevole! Guardate questo video tremendo e ditemi come si fa con 43 morti innocenti a pensare ancora sempre e solo ai soldi e a incassare i miliardi!". Così il sottosegretario agli Affari regionali Stefano Buffagni, che rilancia su Facebook il nuovo video, diffuso oggi, sul crollo del ponte Morandi di Genova.

"Poteva esserci chiunque di noi su quel ponte quel 14 agosto - osserva Buffagni - e noi abbiamo il dovere di tutelare tutti gli italiani affinché drammi del genere non accadano più. Abbiamo il dovere di pretendere il rispetto delle vittime, del dolore dei familiari, dello Stato e dei cittadini italiani che devono poter viaggiare serenamente senza il terrore che ponti e viadotti gli crollino sulla testa... L'ho detto e lo ripeto, il MoVimento 5 Stelle è e sarà sempre dalla parte degli imprenditori, lavoriamo, e lo stiamo dimostrando, per supportare chi fa impresa e chi investe nel nostro paese. Rispettiamo i contratti, ma pretendiamo anche che gli stessi contratti vengano rispettati dagli altri. E non mi pare che su quel ponte fosse tutto a posto...".

"C'è chi ancora non comprende o finge di non comprendere la portata di questa tragedia, ma ci vuole responsabilità quando si gestiscono le infrastrutture su cui viaggiano milioni di italiani. Responsabilità e soprattutto rispetto, per chi non c'è più e per chi ancora dovrà percorrere le strade di questo Paese", conclude Buffagni.