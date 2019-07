Migranti: 600 arrivi in un mese a Lampedusa, sindaco 'Ma per Salvini non esistiamo' (2)

(AdnKronos) - "Tanto siamo stati cancellati, Lampedusa e i lampedusani...", dice ancora il sindaco Martello. Gli sbarchi fantasma avvengono quasi sempre di notte, o all'alba. Come è accaduto domenica mattina, quando sono arrivati altri 17 migranti, questa volta tutti tunisini, direttamente sulla terraferma, nella zona della Madonnina dove c'è la Guardia costiera. Sono stati gli uomini della Guardia di Finanza a intervenire subito dopo l'allarme lanciato per l'arrivo dei migranti. Erano 17 in tutto. E sono stati portati all'hotspot in attesa di essere trasferiti a Porto Empedocle in nave e da lì poi verrà avviata la pratica per il rimpatrio.