Migranti: Lampedusa, sul molo anche la donna che ha ospitato la Capitana Carola

Caso Sea Watch, ad Agrigento l'interrogatorio di Carola Rackete

Roma, 1 lug. (askanews) - Dalla stessa banchina dove due notti fa è arrivata con la Sea Watch3, Carola Rackete, sta ora per partire diretta ad Agrigento, accompagnata da una motovedetta della Gdf. Si legge in un tweet del profilo della Sea Watch. La comandante è attesa per l'interrogatorio in Procura dopo essere stata arrestata la notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno in seguito ad aver fatto ...