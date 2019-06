Ue: fonti Chigi, legittimo Salvini su Timmermans, ma Conte ha mani libere (2)

(AdnKronos) - Se oggi i leader dell'Ue non dovessero riuscire a trovare un accordo sulle nomine, circola l'ipotesi di un altro Consiglio Europeo straordinario, che potrebbe tenersi lunedì 15 luglio. La candidatura di Timmermans, più che dal gruppo di Visegrad, che la considera divisiva, è ostacolata dal Partito Popolare Europeo.

E lentamente si starebbe facendo strada la possibilità che il presidente della Commissione possa non essere uno Spitzenkandidat: l'ipotesi di avere un presidente della Commissione del Ppe che non sia Manfred Weber, accompagnato da quattro vicepresidenti Spitzenkandidaten (lo stesso Weber, Margrethe Vestager e Frans Timmermans, più un verde lussemburghese o scandinavo) sarebbe ancora sul tavolo.

Non è detto infine che, se dovesse essere indicato come presidente della Commissione Michel Barnier, alla presidenza della Bce finirebbe il tedesco Jens Weidmann; ci sono in lizza anche due finlandesi, Olli Rehn ed Erkki Liikanen.