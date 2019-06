Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "C'erano persone con problemi di salute" a bordo della Sea Watch, "problemi di salute sono anche quelli di uno che sta impazzendo, che vede altre persone scendere perché stanno male e allora pensano 'ora mi faccio male anch'io, così scendo'. Dopo 16-17 giorni in mezzo al mare, sotto 45 gradi... Solo un comandante, guardando questi ragazzi negli occhi, può capire quanto fosse importante" attraccare. Lo dice Graziano Delrio ospite di in '1/2 h in più' su Rai tre, rispondendo alle parole di Matteo Salvini, che oggi ha sostenuto che sulla Sea Watch non ci fosse alcuno stato di necessità.

"Non si tratta - dice ancora Delrio, che è anche un medico - del dire 'hanno la polmonite', ma si tratta di persone allo stremo. Qui stiamo perdendo davvero la verità dei fatti". L'esponente dem, che con altri colleghi è stato a bordo della Sea Watch, ha inoltre sostenuto che la capitana tedesca Carola Rackete "non mi è mai sembrata una persona pericolosa, anzi: forse ha un eccesso di umanità. Chi sta seminando odio è Salvini, non lei".