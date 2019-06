Migranti: Prodi, 'non c'è solo legge astratta ma anche umanità'**

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "L'umanità deve avanzare", quando ci furono i funerali dei migranti della strage nel canale di Otranto "tutti mi dicevano che non dovevo andare al funerale per via delle tensioni, ma io andai e poi, da lì, si inizio a ricomporre a lavorare insieme. Non c'è solo la legge astratta, la legge va rispettata ma al fianco deve esserci umanità e comprensione". Lo dice Romano Prodi, ospite di in '1/2 h in più' su Rai tre, riguardo alla crisi migranti e al caso Sea Watch. Sulla presenza di alcuni esponenti del Pd a bordo e delle polemiche legate alla loro scelta, "l'idea che quando uno va è un criminale - dice Prodi - è un'idea che poteva emergere solo in questo periodo di tensione".