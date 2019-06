M5S: 'no correnti interne, chi chiede poltrone viene allontanato'**

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Nel MoVimento c’è una sola corrente: quella dei cittadini! Correnti interne o spartizioni di poltrone nel MoVimento? No grazie... non siamo mica il Pd! Continuiamo a leggere di fantasiose ricostruzioni anche sul fatto che qualcuno stia proponendo posti nel MoVimento per cercare una pace interna o accontentare qualche corrente. Pura mitologia! Quando capiranno che il MoVimento è diverso dagli altri?". E' quanto si legge in un post su Facebook del M5S, riguardo ad alcuni articoli su correnti interni e i ruoli di Alessandro Di Battista e Roberto Fico.

"Che sia chiaro - si legge ancora nel post - se qualcuno non fa altro che chiedere poltrone, pensando di avere a che fare con un vecchio partito, viene allontanato. Sono logiche che ovviamente non ci appartengono e mai ci apparterranno. Non devono nemmeno sfiorarci! Nel Movimento ci sono persone che lavorano per una sola corrente: quella dei CITTADINI, quella che tutela gli interessi degli italiani".