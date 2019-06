Lavoro: Renzi, 'Di Maio odia chi lo crea, criminalizza imprese e imprenditori'

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Di Maio odia chi crea lavoro, non ci sono altre spiegazioni. Con le scelte di questi giorni il vicepremier ha rovinato una settimana positiva. Io non sono un disfattista e faccio il tifo per l’Italia: avevamo avuto almeno tre ottime notizie. La prima è che non ci sarà una procedura di infrazione. La seconda è l’organizzazione delle Olimpiadi 2026. La terza è la distruzione del Ponte Morandi che permette a Genova di ricominciare. Ma anziché concentrarsi su questo, Di Maio ha scelto di fare la guerra a chi crea lavoro. Di criminalizzare le imprese e gli imprenditori. Di fare dell’invidia sociale la propria stella polare". Lo afferma l’ex premier Matteo Renzi in un'intervista al Sole24Ore.

Nel mirino il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, che nelle ultime ore ha attaccato duramente il gruppo Atlantia dei Benetton sui dossier Alitalia e Autostrade. "Il decreto contro Ilva, le dichiarazioni contro Benetton, l’incapacità sui tavoli di crisi sono il segno di un atteggiamento folle, quasi patologico - l'attacco di Renzi - Da quando è uscito sul balcone per abolire la povertà quel ragazzo non è più rientrato in se stesso. E attaccando chi crea lavoro e chi fa impresa si distrugge qualsiasi segnale positivo del Paese".