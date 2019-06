Migranti: viceministro Castelli chiama comandante Gdf, 'grazie per lavoro'

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - Il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, ha sentito telefonicamente il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, per accertarsi delle condizioni di salute dei militari che erano a bordo della motovedetta della GdF che ha intimato l’alt ed ha cercato di ostacolare l’ingresso della nave Sea Watch nel porto di Lampedusa. Nel corso del breve colloquio, il il viceministro, riferisce una nota, ha ringraziato il henerale Zafarana per “il lavoro che gli uomini e le donne della Guardia di Finanza fanno quotidianamente con professionalità, anche a rischio della propria vita, per servire lo Stato”.