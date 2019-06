Ponte Morandi: M5S, 'Rai ha oscurato Di Maio, ora spieghi'

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - "Qui non si tratta di cronometrare il tempo di apparizione di un politico rispetto agli altri. Si tratta invece del fatto che la televisione pubblica abbia deliberatamente scelto di cancellare dal racconto televisivo di questa giornata una forza politica". Così il M5S sul blog delle Stelle e sui social, dove rimbalza l'inquadratura di Rainews24 priva del vicepremier e ministro Luigi Di Maio: ora "pretendiamo una spiegazione per quanto è successo", tuona il Movimento 5 Stelle.

"Quella di oggi doveva essere una giornata speciale - si legge sul blog - il giorno in cui voltare pagina rispetto alla tragedia di Genova per dare il via libera definitivo alla ricostruzione del Ponte Morandi. Ad assistere alla demolizione di quel che restava del Ponte c’erano le istituzioni, per dimostrare la vicinanza dello Stato alle persone di Genova. Peccato però che qualcuno non se ne sia accorto. Nel punto stampa che è stato allestito in mattinata erano presenti i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci".