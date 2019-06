Automobilismo: al via da Trento la 34ma Stella Alpina (2)

(AdnKronos) - L’evento parte domani,venerdì 28 giugno dal centro di Trento, quando le auto, dopo le verifiche sportive in Cantine Ferrari, si schiereranno in Piazza del Duomo a Trento. Lo start della prima auto sarà dato alle 16, quando gli equipaggi si dirigeranno verso la Val di Fassa fino a Pozza di Fassa e a Moena, dove gli equipaggi pernotteranno per tutta la gara. Il sabato si gareggerà in uno scenario spettacolare sulle strade più belle delle Dolomiti, salendo su ben sette passi alpini, tra cui: i passi Costalunga, Nigra, Erbe, Valparola, Pordoi, Fedaia e San Pellegrino. La partenzaè prevista per le 9 da Moena, dove le auto rientreranno a partire dalle 18. La domenica si partirà alle 9.30 e si attraverseranno la Val di Fiemme e le strade del Trentino fino a Rovere della Luna e a Trento, dove si svolgerà la cerimonia di premiazione nella sede delle Cantine Ferrari.

Il Tributo al Cavallino. Anche per il 2019 è prevista una Classifica dedicata alle Ferrari moderne, quale tributo al Cavallino Rampante, che competeranno sugli stessi percorsi e nelle medesime prove. Stella Alpina è inserita nel calendario del Trofeo Regolarità del Ferrari Club Italia.

Settantadue gli equipaggi al via, che hanno fatto come sempre registrare il tutto esaurito all’evento, 6 le nazioni rappresentate, 16 le Case automobilistiche presenti, 475 i chilometri di percorso, 99 le prove a cronometro, 6 le prove di media, 6 i Trofei previsti.