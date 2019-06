Caldo: a Verona, attivo numero di emergenza del servizio 'Famiglia Sicura'

Verona, 27 giu. (AdnKronos) - Oggi e domani è allerta per il caldo eccezionale che sta interessando tutta l’Italia. Il Comune di Verona è attivo con numerosi servizi a supporto soprattutto degli anziani ma anche di quanti si trovano in difficoltà a causa delle alte temperature. In caso di emergenza il numero verde da chiamare è l’800462340 del servizio “Famiglia Sicura” della Regione Veneto, che fornisce agli anziani in difficoltà informazioni su servizi, attività e, in caso di necessità, interventi di pronta emergenza.

Per informazioni sui servizi sociali e in particolare sugli interventi previsti in città durante l’estate, rivolti in particolare agli anziani, è possibile rivolgersi allo Sportello SI, che risponde al numero verde 800085570.

Per gli anziani che necessitano di essere ospitati in Casa di Riposo, viene avviata dai Servizi sociali la procedura d’urgenza, che permette di bypassare la parte burocratica facilitando l’accoglienza nella struttura. In tutti i quartieri sono aperti i Centri per Anziani, in cui trascorrere qualche ora in compagnia e dove gli assistenti sociali sono a disposizione per informazioni e consigli su quali comportamenti adottare per affrontare il caldo di questi giorni.