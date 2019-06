Ex Ilva: fonti Mise, da ArcelorMittal atteggiamento irresponsabile**

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "L’avvio della Cig per i lavoratori dell’Ilva tramite comunicato stampa è un atteggiamento irresponsabile che mina l’equilibrio sociale del territorio di Taranto. Un equilibrio messo già a dura prova in questi decenni e che crea allarmismo e tensione, frutto anche delle dichiarazioni dell'ad di ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde, sulla presunta chiusura dello stabilimento". Così fonti del ministero dello Sviluppo economico dopo le dichiarazioni di oggi del gruppo che ha sottolineato che in assenza di una soluzione al problema della protezione legale lo stabilimento dell'ex Ilva chiuderà a Taranto il 6 settembre.