Ex Alcoa: Rota (Fiom), 'Portovesme diventi priorità Governo'

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - Portovesme diventi priorità per il Governo. Così in una nota Mirco Rota,il coordinatore siderurgia per la Fiom nazionale, dopo che oggi si è svolto il tavolo al Mise sulla vertenza Sider Alloys (ex Alcoa di Portovesme).

"In queste settimane grazie al lavoro del Ministero dello Sviluppo economico e dell’azienda - rileva- è stato possibile riuscire a superare una serie di ostacoli che rendono irrealizzabile l’applicazione del prezzo riferito allo stabilimento di Portovesme. Si tratta dei punti relativi agli oneri di sistema, all’interrompibilità e agli oneri indiretti sulla CO2.Mentre gli altri temi saranno affrontati successivamente, a partire dalle quote Ets, che tra l’altro hanno bisogno di una copertura finanziaria dal Mef".

Invece, sottolinea Rota, "rimane invece assolutamente inaccettabile la tempistica con cui si procede, e che individua il mese di settembre come data possibile per risolvere altre questioni riguardo al prezzo dell’energia".