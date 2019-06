Ex Alcoa: Fim, 'incontro su Sider Alloys insoddisfacente, si allungano tempi'

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "I continui ritardi che si stanno accumulando non sono affatto positivi, nell’incontro di oggi ci aspettavamo una risoluzione alla questione costo energia che si sta trascinando da troppo tempo". Così in una nota il coordinatore nazionale Fim Cisl Mauro Masci, dopo l'incontro al ministero dello Sviluppo economico su Sider Alloys alla presenza del vice capo di gabinetto Sorial, del sottosegretario Crippa e dell’azienda rappresentata dalla proprietà Giuseppe Manina, Invitalia e delle organizzazioni sindacali di Fim,Fiom, Uilm nazionali e territoriali.

"Quanto detto oggi - sottolinea Masci- rischia di spostare ai primi mesi del prossimo anno la risoluzione della vertenza, il tutto mentre i lavoratori sono in attesa del pagamento degli ammortizzatori da oltre 6 mesi, nonostante lo sblocco dei fondi da parte del Governo, la Regione Sardegna non ha ancora provveduto al pagamento. Una situazione che sta diventando giorno dopo giorno sempre più insostenibile per le famiglie e i lavoratori coinvolti e su cui ci aspettiamo che si provveda subito al pagamento".