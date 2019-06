Serie B, club in fermento e aria di sfiducia per Balata

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - Le ultime vicende che riguardano la Serie B stanno creando agitazione all'interno dei club più rappresentativi. Si parla, infatti, a quanto apprende l'Adnkronos, di una possibile sfiducia per il presidente della Lega B, Mauro Balata. Sono previsti in questi giorni confronti diretti e cominciano anche a circolare alcuni nomi di possibili candidati alla presidenza, in caso di elezioni, come Ezio Maria Simonelli e Bruno Ghirardi.