Migranti: Mediterranea, 'Autorità concedano subito approdo Sea watch per sbarco'

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Sea watch sta entrando in acque italiane. Chiediamo che le autorità concedano subito l'approdo per poter sbarcare e assistere le 42 persone che da troppi giorni sono costrette in mezzo mare dopo aver subito torture e violenze in Libia e aver rischiato la vita in mare. Ora basta". Così, su Twitter Mediterranea Saving Humans.