Bper: Bonaccini, 'grande iniziativa carte credito in braille, migliora vita'

Modena, 26 giu- (AdnKronos) - Il lancio delle carte di credito contrassegnate in Braille da parte di Bper "è un'azione che innalza i diritti delle persone con disabilità, siamo una delle regioni che più riconosce i diritti dei disabili e questa che potrebbe sembrare una piccola cosa in realtà è una grande cosa ed è un merito di Bper e dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti aver trovato un accordo che migliora la vita di queste persone. C'era un problema e da oggi quel problema non ci sarà più ". Così a Modena, nella sede Bper il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, commentando l'iniziativa.