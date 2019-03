Presunto stalker si nasconde sotto al letto della ex

Si è introdotto in casa della sua ex nascondendosi sotto al letto. Lo hanno sorpreso lì i carabinieri allertati da alcuni vicini che avevano visto un uomo entrare dalla finestra e, temendo un furto, hanno chiamato il 112. L’uomo, un 36enne residente a Milano, è finito in manette per l’ipotesi di reato di stalking, danneggiamento e violazione di domicilio.

ENTRA IN CASA DELLA EX MENTRE LEI E' A CENA FUORI (Leggi qui)



I fatti sono avvenuti giovedì scorso quando i militari della stazione di Grotte di Castro sono intervenuti nell’abitazione di una giovane del posto che nel frattempo era andata a cena a casa dei genitori. I carabinieri sono entrati in casa e, sotto al letto della donna, hanno trovato l’uomo. Si tratta dell’ex della giovane. I due hanno avuto una breve relazione alla fine dello scorso anno, ma quando la donna ha deciso di troncare tutto per lei sarebbe iniziato l’incubo. L’uomo non si sarebbe arreso e da gennaio avrebbe iniziato, come hanno accertato i carabinieri, a perseguitare la ex. La violazione di domicilio scoperta dai carabinieri giovedì sarebbe solo l’ultimo degli episodi denunciati dalla giovane: da tempo riceve telefonate mute o all’insegna di insulti, ingiurie e minacce. Una situazione che ha messo a dura prova la donna che, per paura, nelle ultime settimane ha cambiato le sue abitudini. Mercoledì sera erano state bucate le gomme della sua auto e si sospetta un’azione dell’ex che avrebbe agito per vendetta.

L’uomo è stato accompagnato in caserma dove è scattato l’arresto e la custodia cautelare in carcere a Mammagialla. Il fermo è stato convalidato dal giudice che ha fatto uscire l’uomo dal carcere disponendo comunque le misure cautelari dell’obbligo di dimora a Milano e dell’obbligo di firma tutte le sere. Le testimonianze raccolte dai carabinieri sono state inserite nel fascicolo del processo per direttissima che è stato fissato per luglio.