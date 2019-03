L'addio a Giuliano Pagliaccia

Il feretro al centro della chiesa di Santa Maria delle Grazie, posto di fronte all’altare e tutt’intorno ali di folla, fino al sagrato esterno. Ieri pomeriggio la città ha dato l’ultimo saluto al 33enne Giuliano Pagliaccia. Un abbraccio sincero e colmo di commozione, accompagnato da una sofferenza silenziosa rotta dal caloroso applauso al termine della messa.

Accanto alla madre, alla fidanzata Letizia, ai parenti, agli amici, al collega e amico Michele Corba, sono state davvero tante le persone che hanno voluto partecipare alla celebrazione funebre. Tra loro anche il sindaco Massimo Paolini. La salma, arrivata attorno alle 15 nel piazzale antistante la chiesa, è stato accolta dal parroco don Marco Del Canuto tra l’affetto e le lacrime dei presenti.

“Il cuore piange – ha detto il parroco –. Ma accanto a questo momento di sofferenza ci viene in soccorso la speranza. Non siamo qui per dire addio a Giuliano ma per dare al lui il nostro saluto terreno, un arrivederci nell’attesa di rincontrarci nella patria che il Signore ha preparato per noi”. Parole pronunciate durante una commovente omelia che hanno risuonato a lungo nella chiesa, colmando i cuori dei presenti, pronti a dare l’estremo saluto ad “un gran bravo ragazzo, gentile educato, lavoratore e dal cuore grande”, strappato troppo presto alla vita e all’affetto dei suoi cari a causa del tragico evento. Poi, al termine della celebrazione, proprio sul sagrato della chiesa al momento dell’uscita della salma, il sentito e corale applauso. L’ultimo saluto al giovane scomparso all’improvviso nel tragico incidente stradale sabato notte sulla strada per Fastello, dopo che la sua auto era andata a sbattere contro un albero.

Proprio nel mese di aprile dello scorso anno, Giuliano era stato premiato come eccellenza della Pizza Italian Academy ottenendo il diploma in Pizzaiolo. Una cerimonia significativa presso il Comune accompagnato da Michele Corba, lo chef maestro di pizza dell’Academy e con il quale da circa una settimana aveva inaugurato una nuova pizzeria.

Pagliaccia era uscito dalla scuola con il massimo dei voti dopo aver frequentato circa 130 ore di lezione tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per 6 ore al giorno, conseguendo il diploma internazionale di Pizzaiolo.