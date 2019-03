Mezzi abbandonati nell'officina, fioccano le multe

Dopo un controllo a un’officina meccanica di Graffignano i militari della stazione carabinieri Forestale di Montefiascone hanno inflitto 15 sanzioni amministrative da 1666,67 euro ciascuna, pari ad un importo totale di 25.000euro, per abbandono di veicoli fuori uso. Le sanzioni sono state elevate a carico dei proprietari dei veicoli abbandonati in un’area esterna all’officina oggetto di controllo, utilizzata come luogo di provvisorio stazionamento di autoveicoli. Tali mezzi si trovavano in evidente stato di deterioramento e abbandono, sia a causa dell’azione prolungata degli agenti atmosferici sia per la mancanza di parti essenziali meccaniche e della carrozzeria necessarie alla circolazione. In molti casi i veicoli erano stati letteralmente invasi dalla vegetazione infestante.

Per quanto sopra, parallelamente all’attività sanzionatoria, è stata richiesta l’emissione di idonee ordinanze previste dalla norma e finalizzate alla rottamazione degli autoveicoli