Agricoltura, caos elezioni al consorzio di bonifica. Piero Camilli denuncia il commissario

Elezioni per il consorzio di bonifica, la Procura indaga. Dopo l’annullamento del voto per le cariche del consorzio unico Etruria meridionale e Sabina, che inizialmente erano state programmate per il 9 febbraio, Piero Camilli, ex presidente del Val di Paglia, ha denunciato il commissario Luciana Selmi con l’ipotesi di abuso d’ufficio. La Procura ha aperto un fascicolo. Si tratta di un atto dovuto visto l’esposto presentato, per conto dell’imprenditore di Grotte di Castro, dall’avvocato Enrico Valentini. Il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore Paola Conti che ha già delegato la guardia di Finanza per acquisire tutta la documentazione presso la sede del consorzio ad Acquapendente.

Al centro del contendere c’è l’esclusione dalla contesa elettorale della lista della lista Agricoltori riuniti guidata appunto da Piero Camilli che è stato al vertice del consorzio di bonifica dal 1987 al 2017. Nell’esposto l’imprenditore contesta le firme presentate per una lista che è stata modificata in corso d’opera senza cambiare però le firme raccolte. Sarebbe stato chiesto un accesso agli atti al commissario che tuttavia sarebbe stato di fatto negato. Il commissario ha avviato infatti l’iter che prevede l’informazione degli altri soggetti, in questo caso le liste avversarie, coinvolti nella contesa elettorale. Un passaggio che, stando all’esposto, avrebbe impedito alla lista di Camilli di controllare il regolare esito delle operazioni. Le elezioni del 9 febbraio sono saltate per il ricorso al Tar presentato da Agricoltori riuniti (dove ci sono anche Cia e Confagricoltura) respinto il 18 febbraio. Si potrebbero tenere il 19 marzo, ma è stato già annunciato un nuovo ricorso al Consiglio di Stato mentre l’avvocato Valentini annuncia un’integrazione all’esposto già presentato. Sarebbero pronte una serie di querele singole da parte dei consorziati.