E' ai domiciliari, ma va in giro per il paese

I carabinieri della stazione di Montefiascone hanno arrestato in esecuzione di una misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal tribunale di Viterbo, un giovane del luogo di 28 anni. Lo stesso era in passato già sottoposto agli arresti domiciliari, ma come documentato da mirati servizi di osservazione e controllo effettuati dai carabinieri della stazione, il pregiudicato violava spesso le disposizioni restrittive a cui era sottoposto, anche con azioni di evasione temporanea; tutta l’ attività di monitoraggio svolta dai militari, e riferita puntualmente alla Procura della Repubblica di Viterbo, è scaturita nella nuova misura cautelare emessa dal giudice delle indagini Preliminari, ed eseguita dai carabinieri che hanno tradotto il soggetto nuovamente in regime di detenzione domiciliare.