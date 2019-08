Infiltrazioni d’acqua, l’Ater non risponde

Decine le segnalazioni da parte dell’amministratore del condominio e degli inquilini delle case Ater (Azienda territoriale edilizia residenziale provincia Viterbo), per poter risolvere un problema d’infiltrazione d’acqua che si protrae da tempo.

Tra i solleciti ci sono anche due fax dove lo stesso amministratore, Andrea Angeli, chiede all’Ater d’intervenire con urgenza. L’ultima richiesta risale proprio a qualche giorno fa, al 21 agosto.

“Nel condominio Ater di via Santa Maria delle Grazie numero 6, la situazione è ancora quella di sei mesi fa – dichiara Angeli -. In cucina c’è un tubo rotto e gli inquilini, una famiglia con due bambini di uno e cinque anni, non possono aprire il rubinetto dell’acqua; ogni volta si vedono costretti ad utilizzare quello del bagno, in modo da non causare ulteriori danni all’appartamento del piano sottostante”.

Nei due fax inviati all’Ater, (il primo porta la data del 26 marzo scorso), Angeli evidenzia: “In qualità di amministratore del condominio denuncio i gravi danni subiti da infiltrazioni provenienti dall’appartamento. Vista l’urgenza e la gravità della situazione viene chiesto un immediato intervento per eliminare tale problema”.

Nella comunicazione del 21 agosto scorso, inoltre, l’amministratore del condominio chiede all’Ater l’intervento d’urgenza “entro e non oltre la data del 22 agosto – evidenzia Angeli -. Il giorno 23 verrà fatta una denuncia ai carabinieri”.

Insomma, più volte è partita la segnalazione del guasto al tubo d’acqua della cucina dell’appartamento così da poter ottenere il pronto intervento dell’Ater. Oltre ai disagi della famiglia presente nella casa, che per ogni uso attinge l’acqua solo dal rubinetto del bagno, emerge anche il problema delle infiltrazioni nell’alloggio popolare del piano sottostante.

Una situazione d’emergenza da risolvere quanto prima per consentire alle due famiglie che vivono nei due appartamenti coinvolti dal guasto, dipoter utilizzare i rubinetti come in qualunque altro alloggio e di tornare dunque alla normalità.