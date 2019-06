Un drone per controllare le spiagge

Il corpo di polizia locale di Montalto di Castro ha acquistato un drone per aumentare la sicurezza urbana. Gli agenti hanno eseguito un corso specifico – con il rilascio di un attestato - per apprendere tutte quelle nozioni al fine di utilizzare gli scenari regolamentati dall’ente nazionale per l’aviazione civile.

"Questa nuova strumentazione aumenterà l’operatività del comando – spiega il vicesindaco e assessore alla sicurezza Luca Benni - ovvero di effettuare un monitoraggio ancor più capillare su problematiche quali l’abuso edilizio, l’abusivismo commerciale e i reati ambientali come l’abbandono dei rifiuti. Uno strumento moderno, il quale potrà essere utile anche e soprattutto per monitorare le aree a rischio incendi, vigilare sulla viabilità stradale e sul nostro litorale durante il periodo estivo".