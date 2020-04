Bloccati con addosso la cocaina pronta per essere spacciata

I carabinieri di Montalto di Castro hanno osservato a lungo quelle due persone che sospettavano essere spacciatori di stupefacenti, e quando sono stati certi che avessero addosso delle droga sono intervenuti, trovando complessivamente nove grammi di cocaina. I due sono un italiano del posto e un cittadino di origine tunisina.

Lo spacciatore italiano aveva addosso otto grammi di cocaina divisa in 6 involucri, mentre il tunisino, che ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dai carabinieri, aveva con sé due involucri per un grammo di cocaina oltre a quasi 1500 euro in contanti; i due sono stati dichiarati in arresto e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia.