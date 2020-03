Coronavirus, infettato coach di basket: squadra va in isolamento. E' stato nella palestra di Montalto

Coronavirus, allenatore di basket infettato: squadra in quarantena. Un allenamento nella palestra di Montalto. Per quella lezione, sono state messe in quarantena tutte le persone che sono entrate in contatto con il coach che è risultato positivo al Covid-19. Tra loro ci sono anche i ragazzini di una squadra di basket che ha partecipato a quella sessione che si è svolta il 3 marzo nel palazzetto di Montalto di Castro.

L’allenatore, secondo quanto ha specificato il sindaco facenti funzione, Luca Benni. “Non è residente nel nostro comune, tuttavia ha avuto questo contatto con i ragazzi del palazzetto e dunque è stata avvisata la Asl per avviare tutti i protocolli del caso”.

La polizia locale e i carabinieri hanno ricostruito la lista delle persone che sono entrate in contatto con lo sportivo ed è stata consegnata alla Asl. Tutte le persone sono state contattate e invitate a restare a casa, in isolamento, per un periodo di 14 giorni. Per adesso, visto che le persone in questione risultato tutte asintomatiche non sono stati fatti dei tamponi. Bisognerà ora attendere i giorni di isolamento durante i quali queste persone saranno monitorate.

Da quello che si è appreso l’allenatore aveva preso la guida della squadra di adolescenti da pochi giorni e ci sarebbe stata solo quella lezione/allenamento. La Asl ha contattato le famiglie degli adolescenti e tutti i membri dello staff che nei giorni scorsi sono state a stretto contatto con l’allenatore.

“Mi sento di precisare nella maniera più assoluta che ad oggi non risulta nessun caso positivo al coronavirus nel nostro comune, attendiamo notizie dalla Asl. ma per ora la situazione è questa e dunque invito tutti alla calma. Dobbiamo rispettare le indicazioni del Governo ed attenerci ai consigli he ci vengono dati. Tutti insieme ne possiamo uscire, questo non è il moment di farsi prendere dal panico”.