La polizia locale di Montalto di Castro utilizzerà i droni per i controlli dall'alto

Il corpo di polizia locale di Montalto di Castro si aggiorna nel settore dell’utilizzo di droni. Gli agenti in questi giorni hanno infatti partecipato al corso specializzato per ottenere l’attestato Cro (Operazioni critiche) svolto dalla società “IDroni”, che ha eseguito la formazione di due giorni presso il comando dei vigili urbani.

Per approfondire leggi anche: Bagnoregio, una flotta di droni per la sicurezza

Il corso all’abilitazione al volo per le operazioni critiche al pilotaggio di Apr (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) ha riguardato una formazione di 12 ore di teoria e 36 missioni di pratica più lo skill test finale, svolte da un istruttore e da un esaminatore riconosciuti da Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile), nell’ambito della nuova regolamentazione europea sull’utilizzo dei droni.

Per approfondire leggi anche: Pesci droni e robot: oggetti bizzarri al Ces Shangai

"L’impegno del corpo di Polizia locale – dichiara il comandante Adalgiso Ricci – è quello di formare gli agenti, anche con l’utilizzo di nuove tecnologie, per svolgere tutte quelle operazioni che riguardano i settori di competenza. Il drone è senz’altro uno strumento che potrà supportare il personale di terra, in quasi tutte le operazioni, con una più chiara visone dall'alto o da altra prospettiva, soprattutto in ambienti impervi e difficilmente raggiungibili per evitare ulteriori rischi a persone o cose. Gli agenti – conclude il comandante Ricci - con questo nuovo attestato potranno utilizzare il drone anche nelle ore notturne, rispettando comunque sempre le norme aeronautiche e sugli spazi aerei".