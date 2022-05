Easy Care, nuovo metodo e forme di tutela a favore di aziende e dipendenti

Contenuto sponsorizzato

Tutta l’esperienza dei professionisti della consulenza assicurativa e mutualistica a sostegno delle imprese

Sistemi efficaci per aumentare il benessere dei dipendenti e conciliare la vita privata e professionale

Da anni attenti alle esigenze di persone e aziende, il team di professionisti alla base di Easy Care offre le migliori soluzioni assicurative e mutualistiche pensate ad hoc. L’esperienza di Massimo di Rienzo e dei suoi soci, infatti, non si ferma ai singoli ma si rivolge anche all’ambito aziendale.

Sempre più importante è la valutazione di tutti gli strumenti di tutela a sostegno del proprio futuro e di quello dei propri familiari. Secondo quanto espresso dall’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), infatti, le aziende che garantiscono ai propri dipendenti le spese rimborso sanitario tramite una cassa possono usufruire di diversi vantaggi. Il lavoratore, dal canto suo, percepisce questo benefit esente da imposte fiscali per un valore economico fino a 3615 euro. Non costituendo reddito dunque, la corresponsione è esente da tassazione fiscale e contributiva ed è deducibile per l’azienda entro certi limiti. Integrazione è la parola chiave che muove e orienta l’intera filosofia di Easy Care. Il pacchetto di vantaggi comporta una maggiore fidelizzazione dell’azienda verso i dipendenti i quali hanno la possibilità di essere assistiti a tutto tondo.

L’argomento in questione si presta a numerose sfaccettature e purtroppo è ancora troppo poco conosciuto nel nostro Paese. Una realtà, quella di Easy Care, a disposizione delle aziende con regolare partita Iva, disposte a prendersi cura dei dipendenti per favorire la loro condizione di salute, ove possibile. Sono sempre di più, infatti, i grandi marchi che del Welfare ne hanno fatto bandiera. Si tratta di un metodo efficace per aumentare il benessere del lavoratore e per favorire una migliore conciliazione tra la vita privata e quella professionale. La società composta da broker assicurativi offre i suoi servizi non solo nel viterbese, ma sull’intero territorio italiano garantendo servizi di consulenza online. Il team andrà incontro alle esigenze in maniera completa e specifica: sulla base della valutazione di singoli aspetti, quali il numero di dipendenti o la disponibilità finanziaria, Easy Care metterà a disposizione un bagaglio di servizi per l’intera azienda.

Le principali coperture di protezione

Ad oggi tutte le realtà aziendali si trovano a dover affrontare cambiamenti con estrema rapidità e questa nuova attitudine comporta dei rischi elevati. Tra le coperture assicurative a cui le aziende non possono rinunciare c’è la RC Amministratori. I dirigenti e gli amministratori all’apice delle aziende sono sempre maggiormente coinvolti in azioni legali. Questa polizza copre dai rischi di responsabilità chi commette errori a danno di terzi e agli interessi della società. Il fenomeno dei Cyber Attack è un’altra delle problematiche in aumento esponenziale ed è ora più che mai fondamentale insistere sulla cyber security a prevenzione del cyber risk. Tra le soluzioni riguardanti la tutela dell’ambiente si inserisce la polizza RC Inquinamento a sostegno dei costi che l’azienda è tenuta a versare per i danni involontariamente procurati a terzi, a causa dell’inquinamento accidentale e graduale provocato all’ambiente nell’esercizio dell’attività d’impresa.

La polizza rc Inquinamento include di norma tutti i danni provocati a terzi che derivano da inquinamento anche preesistente nel sito aziendale, i danni a cose, a persone e da interruzione di attività industriali, commerciali, o di servizi nell’area riguardante l’inquinamento.

L’informatore mutualistico: chi è

Capacità di comunicazione e dialogo sono fondamentali per supportare e guidare l’azienda e il suo cuore pulsante nella costruzione di un welfare su misura. Una mission che diviene un sodalizio unico nel tempo, per non rimandare quanto è inerente la salute e che renda l’azienda stessa il luogo ove il dipendente possa trovare un’importante forma di assistenza, prevenzione e protezione.

Il benessere formato famiglia

Da sempre Easy Care ha a cuore la salute e il benessere delle persone e delle aziende, senza tralasciare la salvaguardia e la protezione dei dipendenti aziendali. La realtà di consulenza assicurativa e mutualistica ha pensato, però, anche al benessere dei suoi familiari. L’argomento in Italia, purtroppo, è ancora troppo poco conosciuto, ma in un periodo storico in cui le famiglie dimostrano una minore propensione al risparmio e riscontrano maggiori difficoltà a farsi carico della salute dei propri cari, la possibilità di estendere la copertura sanitaria in favore dei propri familiari è un passo determinante per la protezione del nostro futuro.

I sussidi sanitari proposti da Easy Care costituiscono un modo per prendersi cura in modo completo e sicuro del proprio nucleo familiare.

