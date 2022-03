Nuova Osteria, un'esperienza sensoriale unica a ogni portata

Contenuto sponsorizzato

L’attuale gestione del locale propone una cucina completamente rivoluzionata che dà un tocco moderno ai più classici sapori della tradizione

Numerose le collaborazioni con aziende agricole della zona, che forniscono materie prime di qualità

A Montefiascone, in provincia di Viterbo, si trova il luogo ideale per gli appassionati dei sapori del territorio. Parliamo di Nuova Osteria, un locale la cui storia inizia a novembre dell’anno scorso grazie all’incontro fra il titolare, appassionato di cucina, con due chef dalle idee ben chiare.

ECCELLENZA E FRESCHEZZA

Nuova Osteria vanta un team accomunato da un obiettivo preciso, ovvero portare in tavola piatti realizzati con prodotti di stagione provenienti dalle aziende del territorio, al fine di garantire qualità e freschezza ai propri clienti: un’esperienza sensoriale unica a ogni portata.

Il pane di Nuova Osteria viene prodotto esclusivamente con lievito madre e fornito dall’azienda “Fornovecchino”, che offre anche ortaggi e legumi, in particolare il tipico “fagiolo del purgatorio”. Una realtà formata da un gruppo di agricoltori con un progetto sostenibile e attento alle tradizioni, i cui grani sono macinati a pietra, per farine dall’alta digeribilità.

La carne arriva dall’azienda agricola Brachetti Eraldo, che vanta numerosi appezzamenti a Tuscania e una coltivazione cerealicola e foraggera in località San Savino.

Parlando di formaggi di capra, specialità del viterbese, Nuova Osteria si rifornisce dall’azienda agricola Monte Jugo, mentre i prodotti riguardanti il tartufo arrivano da Tartufi della Tuscia, che ha ricevuto vari riconoscimenti per l’eccellenza garantita.

Infine, dalle campagne locali giunge lo zafferano dell’azienda Zafferanodoppiag, con certificato di prima categoria nelle analisi di qualità delle spezie.

La spinta giovane avvenuta grazie alla rilevazione della cucina opera sulla qualità dei prodotti e su una proposta che riesce a far sposare il classico con il moderno. Il menù è molto attento alla stagionalità e varia in base alle disponibilità del periodo.

L’intento è quello di offrire ai propri clienti un viaggio indimenticabile fra i sapori del territorio, in grado di rispettare e al tempo stesso esaltare le materie prime.

In programma per le serate estive di Nuova Osteria ci sono collaborazioni con birrifici e aziende vinicole di Montefiascone, con cui poter dar vita ad abbinamenti creativi e sempre entusiasmanti.

SERATE A TEMA

Tante novità in cantiere per l’estate

Grazie alla passione dello chef per il pane, tra le novità in programma a Nuova Osteria ci sono serate a tema dedicate a pani pizza, che verranno proposti insieme a piatti tipici romani, essendo il cuoco originario della capitale. Ci si aspetta che l’estate e l’afflusso dei turisti possano confermare la partenza in positivo.



