ITALIANA CERAMICS PUNTO DI RIFERIMENTO NEL SETTORE CON UN'ATTENTA RICERCA STILISTICA ED ESTETICA

03 marzo 2022 a

Tecnologie all’avanguardia. Collezioni di alta qualità

Attenzione all’ambiente, alle materie prime e al packaging utilizzato nel ciclo produttivo

Eccellenza, innovazione, entusiasmo, estetica, competenza e affidabilità. Questi i valori fondamentali di Global Italia Trading che, con il proprio brand, “Italiana Ceramics” , produce da circa 60 anni gres fine porcellanato smaltato.

I PUNTI DI FORZA

La scelta delle migliori materie prime, la cottura a 1225 gradi centigradi, e l’intero controllo del ciclo produttivo assicurano a tutti i materiali delle collezioni caratteristiche tecniche di assoluto rilievo, rendendoli estremamente duri, inassorbenti, ingelivi, resistenti all’usura, agli attachi chimici e facilmente pulibili.

Le ceramiche, ideali per il rivestimento e la pavimentazione di ogni tipo di ambiente, sono prodotte nel distretto modenese, il cuore pulsante della ceramica italiana. Inoltre, Italiana Ceramics presenta uffici a Roma e uno showroom a Viterbo. La capacità innovativa dell’azienda si basa su una continua sperimentazione che, grazie allo sviluppo di sistemi produttivi e tecnologie all’avanguardia, ha permesso a Italiana Ceramics di diventare, negli anni, una delle realtà più prestigiose dell’industria ceramica mondiale. Ciò è stato possibile grazie all’attenzione rivolta a ogni stagione, un’offerta di collezioni di alta qualità e di grande personalità e successo perché basate su un’attenta ricerca stilistica, estetica e prestazionale.

Grande impegno è rivolto anche alla tutela dell’ambiente. In ogni fase del ciclo di vita produttivo viene posta particolare attenzione all’ambiente di lavoro, alle materie prime, al packaging utilizzato; ogni processo viene monitorato affinché ci sia un risparmio energetico e una salvaguardia ambientale.

PRODOTTI

Diversi formati ed effetti

Italiana Ceramics è presente su tutto il territorio italiano, ma anche in Europa e nel resto del mondo; nel prossimo periodo, è prevista l’apertura di un punto vendita anche a Malta.

L’azienda produce gres porcellano smaltato in diversi formati.

La piastrella, dello spessore di nove millimetri, è ideale per interni ed esterni (categorie R9, R10 e R11, per esterno, in grado di assolvere qualsiasi esigenza da parte della clientela).

Le piastrelle presentano una valenza estetica di grande pregio e sono costituite da effetti legno, pietra, cemento, marmo, che ben si adattano allo stile e alla personalità di ogni ambiente della casa.

Italiana Ceramics , oltre alla fornitura delle ceramiche, garantisce un’assistenza mirata attraverso squadre di posatori, professionisti di grande esperienza, presenti in tutte le regioni.

Il cliente, quindi, viene seguito dall’ordine fino alla posa in opera, con un ascolto attento delle sue richieste. L’azienda, inoltre, ha puntato nel 2019 a migliorare la qualità nei siti industriali. Italiana Ceramics è anche distributore per quanto riguarda tutti i materiali cappotti (EPS, XPS, certificati CAM) distinguendosi sia per la quotazione che per la disponibilità dei materiali, garantiti in pochi giorni.



Motivo d’orgoglio

L’importante contributo per la Grenfell Tower

Italiana Ceramics sta partecipando alla ricostruzione della Grenfell Tower di Londra, dopo l’incendio del 2017. Il contratto finirà ad aprile e l’azienda ha fornito diverso materiale, dalla pavimentazione, alle scale, porte antincendio, chiusure automatiche. Un grande motivo di orgoglio per l’impresa.

