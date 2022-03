Pizza... e vai! una tavola calda ricca di delizie

Contenuto sponsorizzato

Il punto di ristoro riserva un trattamento speciale agli abitanti di Orte e agli autotrasportatori della Tuscia

La cuoca prepara pietanze genuine e gustose, proponendo ogni giorno nuovi abbinamenti

Non c’è niente di meglio, nel bel mezzo di un faticoso viaggio di lavoro, che essere coccolati da un buon pasto caldo in un ambiente accogliente e informale, per riprendere le energie prima di rimettersi al volante. Questo vantaggioso trattamento è quello che spetta a tutti i camionisti e gli automobilisti che si trovano a transitare per il raccordo autostradale Orte-Terni-Perugia, dove sorge la pizzeria tavola calda Pizza... e vai!. Il locale, gestito dal titolare Andrea Schenone, offre ristoro agli avventori tutti i giorni della settimana, seguendo l’orario 9.30-22.30 (9.30-17 il sabato) e proponendo un variegato menu di pietanze preparate con materie prime di qualità. Oltre alla tradizionale pizza al taglio in teglia romana, per la quale viene usato un impasto con 48 ore di lievitazione e una mozzarella di prima qualità, da Pizza... e vai! si possono trovare primi piatti caldi (lasagne al ragù, cannelloni ricotta e spinaci, parmigiana di melanzane, tortelli burro e salvia, pasta alla gricia o all’amatriciana e così via), risotti realizzati secondo la fantasia della cuoca e la disponibilità dei prodotti di stagione, secondi di carne o di pesce (salsicce, cotolette, puntine, scaloppine, spiedini di pesce, baccalà alla livornese, seppie ripiene, cozze in umido) e contorni caldi o freddi (come patate fritte o arrosto, spinaci all’agro, melanzane, zucchine e peperoni grigliati). Per chiudere il pasto nel migliore dei modi prima di rimettersi in marcia, la proposta del locale comprende macedonia fresca, dessert di frutta, tiramisù, pasticceria e un ottimo caffè. Il locale è situato proprio di fianco al bar Sken’s, un autogrill aperto tutti i giorni 24 ore su 24 che, oltre alla vendita di tabacchi e snack, offre un servizio di caffetteria e mette a disposizione una sala slot per fumatori e delle docce per camionisti.

CONTATTI

Come raggiungere la pizzeria viterbese

La pizzeria tavola calda Pizza... e vai! è situata presso l’area di servizio Umbria a Orte, proprio accanto all’adiacente Sken’s Bar. Per conoscere le proposte del menù giornaliero è possibile visitare il sito mentre per prenotare un tavolo si può fare riferimento al numero di telefono 0761 402 745 o all’indirizzo mail [email protected]

FIDELITY CARD

La convenienza per i professionisti della strada

Il punto ristoro di Pizza... e vai!, situato al chilometro 32 della strada provinciale 151 Ortana, è particolarmente attento ad offrire un’esperienza piacevole e confortevole a tutti i professionisti della strada, gli autotrasportatori e i camionisti che scelgono di effettuare la propria sosta quotidiana presso il locale di Andrea Schenone. Per loro è previsto uno sconto speciale del 15% su tutte le pietanze e le bevande disponibili da Pizza... e vai!. Per usufruire dell’offerta è sufficiente richiedere la tessera gratuita di fidelizzazione direttamente in cassa. Un altro target privilegiato dalla pizzeria tavola calda di Orte sono proprio gli abitanti della cittadina in provincia di Viterbo. I residenti che si recano da Pizza... e vai! possono infatti beneficiare dello stesso sconto riservato ai camionisti fidelizzati, che ammontano a circa 17mila.

