Farmacia Centrale, punto di riferimento per la salute dei cittadini

21 febbraio 2022 a

L’attività del Dottor Guerra e del Dottor Ferrazza è sinonimo di eccellenza e vanta ora una nuova sede a Ronciglione

Il successo del centro va di pari passo con i numeri molto positivi fatti registrare dal comparto

Un’attività storica che ha cambiato sede, mantenendo però i suoi valori fatti di qualità e attenzione per i clienti. Si tratta della Farmacia Centrale di Ronciglione, che ha aperto recentemente la sua nuova sede in viale della Resistenza, dopo essersi affermata come punto di riferimento per la città in corso Umberto I.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO

Sapere rispondere alle esigenze di ognuno è fondamentale. Lo sanno bene i titolari della Farmacia Centrale, il dottor Guerra e il dottor Ferrazza, che da sempre si impegnano con passione e dedizione nell’accompagnare i clienti nella scelta del medicinale corretto. Un farmaco, del resto, è basato su formule e soluzioni chimiche, e i prodotti hanno un effetto diverso a seconda di chi li assume. È quindi necessario il supporto da parte del farmacista. Un mestiere antico, ma che si evolve con tecnologie, strumenti e campi di intervento – dal mondo degli integratori alla cosmetica - nell’ottica di un benessere che coinvolge il corpo e la persona a tutto tondo, e senza trascurare le esigenze più urgenti date dal contesto sanitario attuale.

LA PROFESSIONALITÀ

Presso la Farmacia Centrale si possono trovare dai test rapidi fai da te allo skin care Dolomia, ma è la professionalità consolidata dal personale nel corso degli anni a fare dell’attività un punto di riferimento di prim’ordine.

Non solo per l’acquisto dei beni necessari, ma anche per essere informati sui progressi della medicina e della ricerca. Insomma, si tratta di una Farmacia che è Centrale non solo nel nome, ma soprattutto per la cortesia e per la capacità di sapere rispondere alle esigenze di tutti.

il settore

Il successo della Farmacia Centrale di Ronciglione si inserisce all’interno di un panorama italiano in forte crescita per questo mercato.

C’è stato infatti un balzo di vendite, che ha posizionato le farmacie a quota 24,4 miliardi di euro generati nel corso del 2021. Un incremento da attribuirsi in parte agli effetti di Omicron, ma allo stesso tempo all’investimento sulla tecnologia in un settore che fa da spalla in modo importante alla sanità. Non solo in quanto punto vendita, ma anche come fulcro e incubatore di ricerca.

LA CRESCITA

BOOM DI VENDITE NEL CORSO DEL 2021

Il settore della vendita di farmaci ha chiuso il 2021 con un fatturato pari a 24,4 milioni di euro. Un +8% sicuramente dovuto all’insorgenza di Omicron e alla situazione attuale, ma che afferma ancora una volta l’eccellenza di realtà impegnate in questo settore. Fra queste la Farmacia Centrale di Roncigliano.

