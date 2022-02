CDC Sicurezza, sistemi antifurto sempre su misura

Contenuto sponsorizzato

Nata nel 2011 dall’esperienza di Carlo de colle, questa azienda rappresenta un punto di riferimento a Viterbo

Videosorveglianza e allarmi sono predisposti tenendo conto delle caratteristiche della casa



Impianti antifurto, antincendio, videosorveglianza e non solo, per una realtà che rappresenta un punto di riferimento per la sicurezza domestica nel Viterbese. Questa è CDC Sicurezza, azienda nata nel 2011 dalla volontà di Carlo De Colle di rispondere alla necessità sempre crescente di tutelare beni e persone. Il tutto sulla base di un’esperienza ventennale nel settore degli impianti d’allarme, che ha portato l’imprenditore a selezionare per i clienti della CDC Sicurezza i migliori marchi presenti sul mercato.

L’APPROCCIO

Il servizio di allarmistica offerto non si limita alla semplice vendita di un impianto, ma offre anche l’installazione dello stesso. Una tale opera necessita quindi di professionisti che sappiano determinare il miglior sistema antifurto per il cliente specifico. Ed è qui che l’esperienza su cui si fonda CDC Sicurezza fa la differenza, con la predisposizione della soluzione che consentirà di applicare i dispositivi migliori al prezzo giusto. Si pensi alla protezione “perimetrale” richiesta per un appartamento: se si dispone già delle tubazioni per raggiungere il punto si potranno installare componenti “via filo” quali contatti magnetici o dispositivi conta impulsi per tapparelle, risparmiando notevolmente rispetto alla scelta obbligata (senza predisposizione) di dover installare gli stessi dispositivi ma “via radio”, cioè senza fili e quindi alimentati da batterie.

Lo stesso approccio caratterizza poi l’installazione di impianti di videosorveglianza TVCC, un valido ausilio per la protezione dei beni o delle persone da attacchi di ogni tipo. E la tecnologia oggi raggiunta nel settore consente di sviluppare sistemi sempre più efficaci nella discriminazione tra un evento usuale e uno sospetto.

IN CONTATTO

UNA LINEA DIRETTA CON LE FORZE DELL’ORDINE

La capacità di CDC Sicurezza di offrire il meglio sul mercato per la sicurezza della casa passa anche dai propri servizi accessori. Tra questi uno dei più utili consiste nell’allacciamento del sistema d’allarme alle centrali delle Forze dell’ordine. A tal fine, in base alle singole esigenze verranno preparati tutti i documenti necessari.

PUNTI FORTI

SOPRALLUOGHI E ASSISTENZA COSTANTE

Affidabilità è una delle parole chiave intorno a cui è stata sviluppata la CDC Sicurezza, seguita da personalizzazione. Per soddisfare le richieste di ogni cliente, l’approccio usato è quello di un sopralluogo (gratuito e senza impegno) e di un colloquio informativo per proporre poi le soluzioni più adatte al singolo caso. Tutto ciò sulla base di una delle più ampie selezioni del territorio, che permette all’azienda di Carlo De Colle di installare i migliori marchi. Altro elemento della filosofia aziendale, grazie al quale centinaia di clienti sono già stati soddisfatti, è quello dell’assistenza (servizio incluso nel prezzo dell’impianto d’allarme), fornita 24 ore al giorno per garantire sollievo totale da ogni preoccupazione e permettere ai clienti di avere sempre serenità e senso di protezione.

