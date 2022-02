ATTIVITA' STORICA. Un punto di riferimento per le spese essenziali e occasionali, oggi in prima linea per la sicurezza sanitaria

Contenuto sponsorizzato

Il Centro Commerciale Tuscia, dal 1998 shopping di qualità unica

I suoi 1100 posti auto coperti e scoperti lo rendono comodo per uno shopping prolungato e piacevole



San Valentino è alle porte e non c’è modo migliore per festeggiarlo pensando a un regalo, semplice o prezioso, da donare a chi si ama. Spesso però, quando si tratta di un’occasione speciale, che si ripete ogni anno, si fatica a trovare idee innovative, che possano sorprendere e piacere allo stesso tempo. Si vaga per le strade alla ricerca di idee, cercando magari negozi che non si troveranno. Per questo il centro commerciale è, soprattutto in questi casi, la soluzione migliore per disporre di ogni tipologia di negozio, mettendo dentro alle compere per l’occasione, magari, anche la spesa per le settimane a venire. E perché no, senza dover per forza, tra un acquisto e l’altro, trascurare la pausa pranzo. Viterbo in questo senso dispone di un’eccellenza, fulcro di punti vendita di qualità, per ogni categoria di prodotto commerciale.

La struttura

Con i suoi 1100 posti auto coperti e scoperti, che lo rendono comodo per una sosta prolungata e sicura, il Centro Commerciale Tuscia offre una vasta gamma di servizi, grazie ai suoi 44 negozi.

La sua dimensione contenuta, in particolare, ne fa un luogo tranquillo e ordinato, dove trascorrere una giornata o una tappa di acquisti senza doversi perdere nei meandri di una struttura confusionaria.

L’eccellenza del Centro, ancor meglio, si vede nel rispetto delle normative igienico-sanitarie. Come spiega il direttore generale, Paolo Galli, sanificazione e ricambio dell’aria sono ormai consuetudini seguite attentamente. Prova di quest’eccellenza un fatturato che è rimasto costante, a parità di condizioni, se si confrontano 2019 e 2021.

Se da un lato poi sono cambiate le modalità d’acquisto, perché in generale si tende a comprare meno ma a spendere di più, dall’altra parte a favorire la domanda di beni essenziali e non è la qualità di un negozio. Ipermercato, ristoranti e bar, ma non è solo il food e la GDPO a fare del Centro Commerciale Tuscia un punto di riferimento consolidato per chi abita a Viterbo e nei dintorni.

I 24 anni di presenza sul territorio lo hanno fatto conoscere anche per i suoi servizi che oggi vengono definiti “non essenziali” dalla più recente normativa in materia di green pass. Abbigliamento, telefonia, gioielleria, soltanto per fare alcuni esempi fra le tante attività del Centro, sono servizi che hanno contribuito, con i loro professionisti, a consolidare la sua importanza. Lo stesso vale per quei punti vendita definiti “essenziali”, come l’ipermercato o la farmacia, dove è possibile accedere senza alcuna certificazione.

Diversamente, all’interno degli altri negozi, che non rientrano nelle categorie previste dalle più recenti disposizioni entrate in vigore il primo febbraio, la normativa prevede che vengano effettuati, a discrezione del negoziante, controlli a campione, per verificare il possesso del green pass base. Nei ristoranti, invece è possibile accedere solo se si dispone della certificazione rafforzata, che diversamente da quella base (ottenibile tramite tampone antigenico effettuato nell’arco delle 48 ore precedenti, o molecolare entro le 72) prevede l’avvenuta vaccinazione o guarigione.

Dal momento che il centro commerciale raccoglie in sé tutti i diversi servizi commerciali mettendoli a disposizione della comunità in un’unica struttura, il Centro Commerciale Tuscia è accessibile a tutti i cittadini, mentre la possibilità di ingresso varietà sulla base del negozio in linea con la vigente normativa.

IL PLUS

Igiene eccellente grazie ai sistemi e ai processi

A differenza del ricircolo, il sistema di ricambio dell’aria di cui dispone la struttura consente infatti di garantire una sicurezza sanitaria di prima categoria, senza dimenticare che gli addetti sono costantemente impegnati nel risanamento dell’ambiente tramite l’utilizzo di prodotti altamente igienizzanti. Un plus che distingue il Centro Commerciale Tuscia, perché, riporta il direttore, in questo tempo è fondamentale poter garantire una fruibilità dei servizi nel rispetto massimo della salute delle persone, mettendo in atto determinate procedure, implementando i sistemi di purificazione dell’ambiente e sanificazione delle superfici.



DISPOSIZIONI

Dove si accede green pass free dal 1° febbraio

Si tratta di deroghe, approvate alla luce di alcune necessità essenziali alla vita della persona. Le motivazioni alla base del nuovo provvedimento riguardano esigenze di salute, alimentari e di prima necessità. Per quanto riguarda supermercati, ipermercati, minimarket, discount di alimentari e altri esercizi non specializzati che vendano qualsiasi tipo di alimento resta il libero accesso ovvero non è necessario avere il green pass base. Stessa cosa per il commercio al dettaglio dedicato agli animali domestici. C’è poi la sanità: farmacie, parafarmacie, ottici rimangono aperti a tutti.

LA SEDE

L’impegno per la cultura fra esposizioni e mostre

Il Centro Commerciale è un luogo dedicato non soltanto allo shopping, ma piuttosto allo svago a 360°. Un punto di riferimento anche culturale, dunque, grazie alla valorizzazione che la direzione ha operato tramite l’allestimenti di spazi espositivi e mostre. Fra queste, si conclude oggi in particolare l’esposizione di tavole illustrate a tema “La libertà di crescere”. La mostra mira a dare un contributo alle situazioni di violenza assistita, che i più piccoli si trovano talvolta a vivere all’interno delle loro famiglie. Il progetto del duo Iaca Studio, Fabiana Iacolucci e Valentina Calvani, è stato possibile anche grazie al contributo del Centro Commerciale Tuscia.

I SERVIZI

Attenzione alla persona, dai beni alla difficoltà

Ipermercato, beni per la casa e per la persona, ma anche ristorazione. Il Centro Commerciale Tuscia, con i suoi 24 anni di storia, è in grado di coprire ogni necessità, da quella più essenziale a quella d’occasione. Ipercoop, Bata, Piazza Italia e Cisalfa: sono solo alcune delle insegne di spicco raggiungibili comodamente presso il punto vendita. Dal 1998, infatti, il Centro ha continuato a innovarsi, per garantire ai clienti uno shopping variegato, sicuro e di qualità. Attenzione particolare, oggi, non è dedicata soltanto all’igiene, ma anche a tutte le categorie di persone che necessitano di un servizio altamente fruibile, anche in presenza di disabilità.





