POT POURRI. Un negozio amico dell'ambiente in cui ogni elemento è rispettoso dell'essere umano e della natura che lo circonda

La cura del corpo passa dalla Terra

La proposta si compone di prodotti per la skin care, parafarmaci, tisane e oggettistica naturale

Trasformare la propria passione in un lavoro è forse il sogno più condiviso da persone di tutte le età, ma sono poche quelle così coraggiose da rimettersi in gioco anche quando secondo il pensiero comune è ormai troppo tardi. Questa è la storia di Anna Bonini, imprenditrice 58enne che un anno fa, a marzo, ha deciso di rivoluzionare la sua vita per realizzare il suo sogno: prendersi cura della persona e del pianeta su cui viviamo. E per aiutare le persone a prendersi cura di sé, non poteva mancare un negozio in cui queste potessero trovare i prodotti più adatti alla loro pelle - siano essi bagnoshiuma, crema corpo, tisane, parafarmaci o cosmetici - e tutta la sezione di oggettistica essenziale per un benessere a 360 gradi. Ed è così che ha preso vita Pot Pourri, con un punto vendita a Viterbo, in piazza della Vittoria 3.

SOSTENIBILITA'

L’attenzione che Pot Pourri pone nei confronti della persona è a tutto tondo: ogni prodotto offerto, infatti, proviene da aziende specializzate nel benessere fisico. E tra i valori fondanti dell’impresa vi è senza dubbio quello della sostenibilità. Ogni elemento presente all’interno del negozio è infatti di origine naturale e rigorosamente made in Italy. Inoltre, quella portata avanti da Pot Pourri è una visione inclusiva per ogni forma di vita, ed ecco perché nessun prodotto proposto in negozio è stato testato su animali. Anzi, appoggiandosi all’Erbolario, Anna Bonini ha potuto offrire ai suoi clienti anche una linea dedicata al benessere degli amici a quattro zampe.

Tutto ciò sempre nell’ottica di un’impresa sostenibile, che ha quindi selezionato con cura i marchi a cui affidarsi, assicurandosi che i componenti dei prodotti e del packaging siano completamente riciclabili.

I PENDENTI

A ogni segno zodiacale il suo colore fortunato

Da Pot Pourri ogni elemento richiama la natura, e non solo per quanto riguarda i prodotti per la pelle. Grazie all’oreficeria Le Origini, infatti, Anna Bonini mette a disposizione dei propri clienti dei pendenti con pietre naturali e struttura anallergica in acciaio. E, a ogni portafortuna, corrisponde un segno zodiacale.

VASTA SCELTA

Tanti i settori di applicazione dei prodotti

Pot Pourri desidera essere una realtà al fianco del consumatore, per renderlo consapevole della provenienza e del processo di produzione di ciò che compra. Per questo motivo, all’interno del punto vendita sono presenti bagnoschiuma, creme corpo, detergenti intimi, maschere viso e burro labbra dell’Erbolario, in una linea sia per lei che per lui. Inoltre, sono disponibili i saponi e gli shampoo solidi di Officina naturae, che ha recentemente commercializzato anche dentifrici e colluttori in pastiglie, in un’ottica sempre più green. Vi è poi la sezione fitoterapica coperta con le linee di Erbamea, in grado di offrire oli essenziali, omega3 e infusi depurativi. E per finire con un tocco di bellezza, la cosmesi è proposta da Namalei, azienda innovativa che cura l’estetica e il benessere di pelle e capelli.



