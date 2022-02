Ambiente e Sicurezza S.C. Consulenze nel settore della Sicurezza del lavoro, Igiene alimentare, Autorizzazioni ambientali, progettazione edile e di impianti

03 febbraio 2022 a

Vicini alle aziende con consulenze mirate

Consulenze nel settore della sicurezza del lavoro, igiene alimentare, ma anche autorizzazioni ambientali, formazione obbligatoria e formazione finanziata, progettazione edile e di impianti, certificazione energetica e bonus. Tutti questi servizi sono offerti dall’agenzia di consulenza Ambiente e Sicurezza S.C., con sede a Viterbo, che rivolge la propria professionalità alle piccole e medie imprese.

NEL DETTAGLIO

Il team di lavoro è composto da un’équipe multidisciplinare di tecnici ed esperti, costantemente aggiornati sulle novità in campo, in grado di effettuare consulenze tempestive e aiutare chi lavora a risolvere ogni tipo di problema.

Tre i soci fondatori: l’ingegnere Fausto Mari (delegato alla parte progettuale e ambientale) e i dottori Massimiliano Taddeucci (specializzato in igiene alimentare e campionamenti ambientali) e Gerardo Schiavi (sicurezza sui luoghi di lavoro e inquinamento acustico).

Tra i numerosi settori di intervento, lo studio è attivo nella tutela delle acque, certificazione energetica degli edifici (redazione dell’attestato di prestazione energetica APE), progettazione e autorizzazione di impianti a energie rinnovabili, inquinamento acustico ambientale, redazione di scia amministrativa e scia sanitaria per start up e aziende.

Per quanto riguarda l’igiene alimentare, lo studio tecnico collabora con Aic, Associazione Italiana Celiachia per la sicurezza degli alimenti gluten-free.

Un altro punto forte di Ambiente e Sicurezza S.C. è proprio la formazione, che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, e le norme in materia di igiene e sicurezza alimentare. Il team promuove le iniziative formative e professionali, orientando il lavoratore alla ricerca della preparazione antinfortunistica e alla sensibilizzazione della persona sul posto di lavoro, accompagnando in un percorso di elevazione della qualità non solo i datori di lavoro, ma l’intero sistema aziendale.

Ambiente e Sicurezza S.C. offre, alle imprese interessate, la propria competenza in materia di Fondi Interprofessionali (grazie ai quali le aziende possono ottenere il finanziamento delle proprie attività formative) fornendo assistenza alle imprese nella ricerca delle fonti di finanziamento delle iniziative formative e nella gestione dei progetti formativi finanziati.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Riqualificazione energetica

Ambiente e Sicurezza fornisce la propria consulenza anche per Ecobonus, Superbonus, Bonus Facciate, Sisma bonus. Alla data del 30 giugno 2022, è necessario che i lavori effettuati sugli edifici unifamiliari raggiungano uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.



