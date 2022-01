ITSSI SPECIALIZZAZIONE IN COMUNICAZIONE, MARKETING E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Contenuto sponsorizzato

La risposta alle richieste fatte dall’Industria 4.0

Alle 1800 ore di lezione in aula si aggiungono 800 ore di stage e 100 ore di Project Work



Unire gli aspetti teorici alla pratica sul campo è una delle qualità che danno un valore aggiunto agli istituti che si propongono di avviare i corsisti al mondo del lavoro. Ed è proprio questa peculiarità che contraddistingue la Fondazione Its Servizi alle Imprese (in breve Itssi), una scuola di alta specializzazione tecnica post diploma che si propone di creare profili tecnici abili nel settore della comunicazione, del marketing e dell’internazionalizzazione.

LA PROPOSTA

I corsi Its sono pensati come alternativa all’università e hanno una durata biennale. Pensati per chi vuole acquisire competenze pratiche e professionalizzanti che siano in grado di agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro, i percorsi sono strutturati in modo da strizzare l’occhio alle esigenze delle imprese che operano nel panorama dell’Industria 4.0.

A Roma è attivo il corso “Tecnico Superiore per il Marketing e la Digital Strategy Aziendale”; a Viterbo quello per la “Comunicazione d’Impresa – Ufficio Stampa 4.0”; a Pomezia, invece, è attivo il percorso “Sostenibilità e Digitalizzazione dei processi e dei servizi 4.0 per le imprese della logistica”. Ognuno di questi prevede 1800 ore di attività in aula, alle quali si aggiungono i momenti di esercitazioni pratiche, 800 ore di stage nelle aziende partner della Fondazione e 100 ore di Project Work.

FORMAZIONE CONTINUA

La Fondazione Its è a tutti gli effetti anche un ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio per le macro tipologie Formazione Continua, Formazione Superiore e Permanente, Orientamento formativo. In più, è riconosciuta come soggetto accreditato per l’erogazione delle attività di formazione e aggiornamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Inoltre, l’Itssi organizza anche corsi privati di aggiornamento e riqualificazione, tra cui quello per “Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni”, per “Manutentore del verde”, per “Programmatore Java” e molto altro.

Per avere ulteriori informazioni sui percorsi si può consultare il sito ufficiale della Fondazione

