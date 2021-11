Il network di Centri Dentistici Primo e Caredent si unisce ad Etica Dentale

Contenuto Sponsorizzato

Centri Dentistici Primo, insieme a Caredent, rappresenta uno dei più grandi network odontoiatrici presenti sul territorio nazionale. Nell’ultimo anno, il network ha accolto al suo interno anche Etica Dentale ed i suoi studi dentistici, attivi con 15 strutture nel Lazio, in Abruzzo e in Lombardia.

Con oltre 150 centri in tutta Italia, gli odontoiatri del network sono a disposizione per un percorso di cura e/o prevenzione.

I punti di forza di questa unione

Oltre che sulla competenza degli odontoiatri, il network punta su nuove tecnologie e sull’utilizzo di attrezzature moderne.

Tra queste, ad esempio, lo scanner intraorale: uno strumento dotato di telecamera che può sostituire la realizzazione dell’impronta dentale realizzata con la pasta in alginato o silicone. Il dispositivo permette di rilevare l’impronta digitalizzata del paziente senza dover utilizzare alcun tipo di impasto.

La rete dispone, inoltre, di un Comitato Scientifico che si occupa di supervisionare l’attività svolta in struttura e di definire le linee guida interne.

Le strutture di Viterbo

Le strutture, presenti anche a Viterbo, dispongono di tecnologie digitali avanzate come l’ortopantomografia*, la Tac* e lo scanner intra-orale*.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i centri di Viterbo al numero 0761.1718800 e al numero 0761.253899 o visitare i siti ufficiali di Centri Dentistici Primo , di Etica Dentale e Caredent.

(*Attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico, contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all’espletamento del trattamento odontoiatrico).

Informazioni legali:

Etica Dentale s.r.l. – Sede operativa di Viterbo (VT), Via Guglielmo Marconi 16 – Direttore Sanitario: Dott. Andrea Romano, Albo provinciale degli Odontoiatri della provincia di Viterbo n. 0279 dal 17/04/2019.

Dental Smile S.r.l. – Sede operativa di Viterbo (VT), Via Igino Garbini 108 – Direttore Sanitario: Dott. De Silvestris Roberto, Albo Provinciale degli Odontoiatri di Viterbo n. 83 del 16/01/1991.

