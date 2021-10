Armocromia Viterbo - Consulenze personalizzate per scoprire la palette di colori più indicata per valorizzare la propria pelle

Contenuto sponsorizzato

Alla scoperta dei “colori amici”

Le tonalità che vanno in temperatura con la pelle donano al viso una maggiore lucentezza



La scelta dell’outfit rappresenta spesso un problema apparentemente insormontabile, soprattutto per le donne e le ragazze che non sanno come valorizzare il proprio corpo e la propria natura attraverso vestiti, trucchi, accessori e gioielli. Risolvere la questione è molto più semplice di quanto si possa immaginare: esiste infatti una disciplina, chiamata armocromia, che si occupa proprio di individuare per ogni persona una palette di colori in grado di valorizzare al meglio le caratteristiche personali, a cominciare dalla pelle. Adeguando le proprie scelte di trucco, parrucco e guardaroba a questa palette, i risultati saranno eccezionali e lasceranno a bocca aperta non solo le dirette interessate, ma anche coloro che le circondano.

Il metodo

A Viterbo, in via Galvani 50, Chiara Vincentini si occupa di rendere felici le proprie clienti mettendo in pratica le più avanzate tecniche di armocromia, in grado di trasformare per sempre l’immagine e le abitudini estetiche delle donne grazie all’individuazione dei “colori amici”. Nelle sue sedute di consulenza, apprezzate su tutto il territorio viterbese e non solo, cominciano sempre con un test che consiste nel far passare una serie di drappi colorati sotto al viso (pulito, struccato e non abbronzato) delle clienti. Questa pratica le consente di osservare la “reazione” della pelle, che viene valorizzata o penalizzata a seconda della tonalità del drappo. I colori che vanno in temperatura con la pelle donano al viso una maggiore lucentezza, attenuano le imperfezioni (come le occhiaie e le rughe) e sono in grado di esercitare un effetto ringiovanente. Al termine della consulenza, l’esperta di armocromia rilascia una palette personalizzata con tutti i consigli per valorizzare il proprio aspetto esteriore attraverso l’armonia dei colori.



La specialista

Esperienza e passione al servizio della bellezza

Da circa un anno Chiara Vincentini si occupa di consulenze di armocromia nel proprio salone estetico in via Galvani 50. La sua professionalità, riconosciuta dalla clientela, deriva dalla passione e dagli insegnamenti di Rossella Migliaccio, la principale esperta di immagine in Italia.





La disciplina

Una rivoluzione nel mondo dell’estetica

Portata in Italia dall’esperta d’immagine Rossella Migliaccio, l’armocromia (letteralmente “armonia dei colori”) è un insieme di tecniche che permettono, attraverso un’accurata analisi della pelle, degli occhi e dei capelli di una persona, di individuare una palette di tonalità in grado di valorizzare ed esaltare i colori naturali del viso, facendo apparire immediatamente più belle, più giovani e più in forma le donne che seguono i consigli di un professionista. Tra le caratteristiche da prendere in considerazione, svolgono un ruolo da protagonista il sottotono della pelle, il valore cromatico, il contrasto e l’intensità, che permettono di identificare una stagione di appartenenza per ogni cliente, con il relativo set di colori in grado di ridurre i difetti ed esaltare le qualità estetiche del viso.

