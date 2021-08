Un centro di formazione aziendale all'avanguardia nel cuore della Tuscia viterbese: La Americo Bazzoffia Consulenza & Formazione aiuta professionisti, manager e imprenditori (e chi lo vuole diventare) a sfruttare i vantaggi e le opportunità derivanti dal digitale.

Contenuto sponsorizzato

“Le imprese italiane e della Tuscia viterbese necessitano di essere digitalizzate, è una necessità inderogabile” a lanciare l’allarme è il prof. Americo Bazzoffia, docente universitario, giornalista e saggista, consulente e formatore aziendale di chiara fama. “Ciò che emerge da tutti gli studi condotti sulle piccole e medie imprese della provincia è una situazione allarmante: il 77,2% delle imprese della Tuscia presentano un gado di digitalizzazione insufficiente. Mentre ancora più allarmante sono le imprese con grado di digitalizzazione molto alto, rappresentano infatti solo il 3% circa.

Tutto ciò deriva dalla dimensione aziendale, che influenza fortemente l’utilizzo delle tecnologie digitali. Infatti, al crescere della dimensione cresce infatti la percentuale di imprese con elevato grado di digitalizzazione. Pensi che sono digitali solo il 2,3% delle imprese con meno di 3 addetti. In sostanza micro e piccole imprese, professionisti e imprenditori della Tuscia sono stati lasciati soli, e non sono nelle condizioni di godere dei vantaggi e delle opportunità che possono derivare dal processo di digitalizzazione delle aziende.”

Queste imprese hanno una totale assenza di “connessione” al mondo digitale, ciò le condiziona alle sorti del mercato locale, all’impossibilità di allargare il loro bacino commerciale in Italia e, dove possibile, all’estero. Perciò sono state forte-mente penalizzate dallo scoppiare della pandemia di Covid, e purtroppo continueranno ad esserlo, perdendo sempre più terreno. Prof. Bazzoffia , cosa occorre fare ? “La via da percorrere è una sola: la digitalizzazione delle imprese di piccole e piccolissime dimensioni della Tuscia passa attraverso il progressivo innalzamento medio delle conoscenze del personale impiegato, passa quindi attraverso la formazione. Ma non solo, anche professionisti e imprenditori hanno bisogno di aiuto e dovrebbero formarsi per essere autonomi ed indipendenti, e per sapere: cosa fare, come muoversi, come valutare e cosa chiedere a professionisti, consulenti e web agency.

Proprio per questo il prof. Bazzoffia, nel cuore della Tuscia, ha creato un centro di formazione aziendale e manageriale all’avanguardia. La Americo Bazzoffia - Consulenza & Formazione che opera con successo in tutta Italia, e che raccoglie le migliori menti per realizzare corsi di formazione “individuali e sartoriali”. Ovvero, corsi costruiti intorno alle esigenze di aziende, imprenditori, professionisti e manager (o chi lo vuole diventare). Il centro di formazione, è considerato una eccellenza del nostro territorio, infatti è stato pluripremiato, e si configura come “una guida” per molti imprenditori e manager.

