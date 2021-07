Labbracceria da Daniela, il ristorante che a tuscania propone pranzo all'insegna della cucina tipica e cena a base di pizza

Contenuto sponsorizzato

08 luglio 2021 a

Nuova apertura sulla via del mare

Un menù esclusivo e completo per una rapida pausa pranzo, una pizza unica per cenare insieme

Una pausa pranzo all’insegna del gusto e dei sapori tipici di una terra può cambiare volto a una giornata frenetica e stancante. Sulla strada che a Tuscania porta al mare, si trova un ristorante che dai prodotti della Tuscia riesce a ricavare un menù ricco e completo, esclusivamente per il pranzo; mentre, a cena, la grande protagonista è la pizza cotta al forno a legna. Si tratta de “Labbracceria da Daniela” che si caratterizza per una cucina come una volta: fatta di prodotti freschi per piatti del giorno unici. A pranzo, alla qualità e alla quantità del pasto si accompagna la convenienza: un antipasto, un bis di primi, un secondo, fino al dolce in un menù unico che non prevede scelte diverse, perché la scelta la fa la terra con le sue materie prime giornaliere, unite alla sapienza culinaria di una donna come Daniela.

LA PROTAGONISTA

Lasciarsi sorprendere e coccolare da un menù di qualità pensato con amore da intenditori è un momento che tutti i giorni dovremmo concederci, quando, lavorando, sembra che a pensare a tutto dobbiamo sempre essere noi. Per la sera, invece, la casa propone una pizza che nasce dalle mani esperte di un maestro pizzaiolo; non solo pizza, però: dal forno a legna escono anche pizze alla pala o grandi calzoni per una serata condivisa, all’insegna di questa antica arte. E se a pranzo il motto è “siedi mangi paghi”, per consentire ai clienti un pasto completo restando nei tempi previsti dalla loro pausa, i prodotti tipici dilatano questa breve ma intensa esperienza di gusto. I sapori trasportano nel mondo culinario tipico della Tuscia: dai salumi, ai formaggi di pecora che un produttore lavora a freddo e fa arrivare a Labbracceria da Daniela. Perché qui la cucina è quella di una volta, ma è nuova ogni giorno.

Un sentito ringraziamento a Clic Style.

INAUGURAZIONE

Stasera pizza in tavola e specialità della casa

Prevista e accuratamente preparata per questa sera l’inaugurazione di Labbracceria da Daniela. Dalle 18 in poi presso il locale si potranno gustare assaggi di specialità offerte dalla casa, oppure fermarsi a tavola per cominciare l’avventura serale della pizza, tra focacce, pizze classiche e speciali, pala e calzoni.

QUALITÀ

Dalla cucina alla gestione, fino alla struttura

Dall’antipasto al caffè, passando per il bis di primi e i secondi, a Labbracceria si esce soddisfatti, appagati. Un bis di primi, per non farsi mancare né il condimento rosso né quello bianco: che siano lombrichelli, gnocchi o fettuccine, una cosa è certa: la pasta è fresca. La scelta dei secondi - che sia arrosto o trippa, ad esempio, dipende dal prodotto fresco del giorno. Perché quella di Daniela è una cucina giornaliera, frutto della materia prima e dell’ispirazione del momento. A sostegno di questa qualità c’è il marito di Daniela, Giampaolo, che insieme a lei cura anche l’altro ristorante di proprietà, Kyathos. E se oggi l’attività dei due sposi sboccia con una nuova apertura di tutta qualità, una menzione si deve anche a Clic Style, azienda che ne ha curato la struttura.

