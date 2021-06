ECOLOGIA VITERBO IL NUOVO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO, LA MINISERIE WEB, LE API SENTINELLA E TANTO ALTRO

Contenuto sponsorizzato

Ecologia Viterbo: la transizione ecologica a Viterbo passa da noi



Trasformare i rifiuti in risorse: questa la nostra missione. E questo è il nostro lavoro quotidiano nella gestione degli impianti di trattamento meccanico biologico e della discarica per rifiuti non pericolosi che servono la provincia di Viterbo e Rieti. La nuova e prestigiosa certificazione ESG con rating.

Anche abbiamo da poco ricevuto è un riconoscimento per questi anni di impegno e di gestione responsabile dei rifiuti di cui siamo orgogliosi e che abbiamo condiviso con tutta la comunità locale e i nostri collaboratori.

Il percorso di transizione ecologica avviato qualche anno fa verrà coronato da un nuovo impianto di trattamento rifiuti per la produzione di compost i cui lavori sono partiti proprio in queste settimane, non lontano dalla nostra discarica in località Le Fornaci. L:impianto, a tecnologia aerobica, sarà in grado di accettare circa 30.000 ton/anno di rifiuti urbani di matrice organica provenienti dalla raccolta differenziata e rifiuti verdi così .da chiudere il cerchio del ciclo dei rifiuti nel nostro territorio. Infatti, come dalla terra nascono i frutti che mangiamo così dai loro scarti organici opportunamente trattati produrremo compost di qualità che ritornerà a nutrire la terra e a valorizzare il lavoro degli agricoltori locali.

ECOLOGIA E RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA

Ma il nostro lavoro non si ferma soltanto alla gestione operativa degli impianti, siamo anche impegnati in un piano pluriennale di responsabilità sociale d'impresa che per noi è un modo di essere e di fare le cose.

Oggi, per la giornata mondiale dell'ambiente, Ecologia Viterbo aderisce all'iniziativa di FISE Assoambiente "Impianti Aperti''.

Lo abbiamo fatto con una modalità nuova, creativa e compatibile con il distanziamento imposto dalla pandemia da Covid 19.

Una miniserie web e social appena pubblicata dagli scanzonati e geniali autori di Viterboh, con la partecipazione artistico-ecologica di Viterbo CleanUp, che è stata girata in buona parte nell'area della discarica, il terreno di gara della 6 ore dell'ecologia.

La competizione di bike endurance valida per il campionato nazionale CSI 2021 che abbiamo ospitato il 2 maggio scorso, fa da sfondo ad una vicenda paradossale ed esilarante in cui le buone pratiche di gestione della discarica mostrano tutto il loro valore ambientale e di deterrenti per la gestione illegale dei rifiuti.

Andate sul canale Facebook.nostro o di Viterboh per gustarvi le prime due puntate e non perdere il finale di lunedì 7 giugno. La nostra transizione passa anche per il progetto "Sorvegliare e Pulire avviato circa due mesi fa con un'azione di pulizia dei volontari di Viterbo CleanUp presso il sito archeologico

dell'Acquarossa, e l'installazione di un impianto di videosorveglianza, ora nella

disponibilità della Polizia Municipale, per monitorare e prevenire lo sversamento illegale di rifiuti in quella zona. Da ultimo, in questa giornata dedicata alla natura vogliamo citare il nostro progetto apesentinella.com che dal 2018 produce miele di qualità e fa biomonitoraggio con 1,2 milioni di api che, grazie alle analisi dell'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana, ci parlano della qualità dell'ambiente nelle aree prospicienti i nostri impianti.

Visto l'apprezzamento dell'iniziativa il prossimo obiettivo è portare anche in città le api sentinella e monitorare la qualità dell'aria con il coinvolgimento dei cittadini. Seguiteci sul nostro sito ecologiaviterbo.com e sui nostri canali Facebook e You-Tube per conoscere gli sviluppi e partecipare con noi ad una vera transizione ecologica. Perché a Viterbo la transizione ecologica passa da noi.

