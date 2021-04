S&M LA REALTÀ HA ALLE SPALLE UNA LUNGA ESPERIENZA E PUNTA A OFFRIRE AI PROPRI CLIENTI SERVIZI NELL'OTTICA DELLA SOSTENIBILITÀ

Contenuto sponsorizzato

Impianti efficienti a impatto zero

Dalle caldaie ai pannelli solari: sono molti i servizi messi a disposizione dai professionisti

Dobbiamo far qualcosa per il nostro pianeta, questo era chiaro ancor prima della crisi sanitaria. Con lo scoppio della pandemia, poi, si è visto come fosse possibile alleviare il peso che abbiamo sulla Terra, ma non basta. Ognuno di noi può e deve impegnarsi a ridurre l’impatto ambientale e si può partire dalla propria casa installando impianti a emissione zero, come già da tempo fa l’impresa S&M.

LA REALTÀ

La S&M Società cooperativa è nata nel 2014 su volontà di tre soci, i quali possono offrire ai propri clienti oltre 20 anni di esperienza nel settore termoidraulico e 15 nel comparto condizionamento. Negli ultimi anni, oltre a questi servizi, è stata inserita anche l’installazione e la manutenzione di caldaie, con l’impresa che si appoggia al marchio Arca Caldaie - per il quale fa anche assistenza -, non tralasciando i nuovi e i vecchi impianti con un marchio differente.

I SERVIZI GREEN

I tre soci della S&M operano all’interno del settore termoidraulico offrendo ai propri clienti, a cui vogliono dare solo il meglio, anche quei servizi annessi che riguardano il calore. I tre professionisti, quindi, si occupano dell’installazione di impianti di condizionamento, sistemi a biomassa, caldaie, pompe di calore, pannelli solari e molto altro.

Tutti i loro servizi puntano all’efficienza energetica di casa: si punta alla massima resa, con inoltre l’obiettivo di ridurre le emissioni di Co2, direzione in cui ormai si sta andando da tempo. La S&M ha posto dunque molta attenzione sull’ecosostenibilità della casa, cercando di usare meno gas e fonti di calore come la legna, che in combustione produce molta NOx. Gli impianti, per questo motivo, sono a impatto zero.

CRISI

Saper affrontare un momento molto delicato

A causa della crisi dovuta allo scoppio della pandemia da Covid-19 e della paura della gente di entrare in contatto con altre persone, molti settori hanno subito un forte rallentamento nella proprio attività, nonostante possedessero il codice Ateco per continuare a lavorare. Anche la S&M ha sofferto di questo in un primo momento. L’azienda, infatti, veniva chiamata soprattutto per questioni di necessità e urgenza o per terminare cantieri già avviati. Ma i tre soci sono sempre stati attenti a rispettare il distanziamento e a indossare tutte le protezioni del caso. Ora la situazione sembra migliorare gradualmente, anche grazie del sostegno da parte del governo a una serie di detrazioni. Anche se la parte burocratica per questi sgravi fiscali è piuttosto macchinosa, la S&M si occupa dei bonus del 55%, 65% e del Superbonus 110%.

I VANTAGGI

Cortesia, rapidità e preventivi chiari

Tutti coloro che si rivolgono alla S&M sanno che possono contare su rapidità nell’intervento, estrema cortesia e rispetto dei tempi di attesa dichiarati, un servizio di pronto intervento in caso di urgenze con mobilità su tutta la zona di Viterbo e provincia e Roma Nord e, infine, un preventivo del tutto gratuito e prezzi trasparenti.

