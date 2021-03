A VITERBO L'ascensore fa la differenza per rendere le palazzine più accessibili e confortevoli

Contenuto sponsorizzato

Spoletini Ascensori è specializzato nell’installazione di elevatori e montacarichi ed è un punto di riferimento in termini di qualità. Camminare e fare le scale è un vero e proprio toccasana per la salute.Tuttavia, quando si abita agli ultimi piani di un palazzo, quando si torna a casa stanchi dopo una lunga giornata o un’intensa sessione di sport, o semplicemente non si è nelle condizioni fisiche per affrontare la prova con i gradini, avere a disposizione un ascensore è una salvezza. Quando si parla di elevatori la garanzia di funzionalità è importante, ma non è tutto. Devono essere efficienti, di qualità e avere una loro estetica, considerando i contesti nei quali verranno inseriti. È prestando attenzione a tutti questi dettagli che Spoletini Ascensori è diventata leader del settore, affermandosi come

un punto di riferimento per tutta la zona di Viterbo.

LA REALTÀ

La ditta è impegnata da diversi anni nell’installazione di prodotti e apparecchi pensati per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Si parla di ascensori, ma anche di montascale e piattaforme elevatrici per persone anziane e disabili. Oltre a occuparsi del montaggio, il team della società garantisce interventi tempestivi in caso di emergenza, assistenza continua e operazioni periodiche di manutenzione e collaudo, così da garantire la continuità di servizio di tutti gli apparecchi.

I VALORI

Rivolgendosi a dei professionisti come quelli di Spoletini Ascensori si ha la sicurezza di trovare la soluzione ideale per le proprie esigenze. I tecnici del gruppo sono in grado di operare sia in piccoli edifici sia in complessi residenziali e centri commerciali e industriali di grandi dimensioni, operando anche in caso di necessari ampliamenti edili. Per la realizzazione di ogni ascensore, montascale ed elevatore, vengono impiegate forniture di qualità e personalizzabili.

CONTATTI

Per ricevere maggiori informazioni o per ottenere un preventivo è possibile contattare gli uffici della ditta, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 fino alle 17, oppure consultare il sito.

COME SCEGLIERE

Interne o esterne: due soluzioni contro le barriere architettoniche

I primi ascensori hanno fatto la loro comparsa nel 1793 e da allora hanno continuato ad evolversi di pari passo con le rivoluzioni del settore immobiliare. Installarne uno nel proprio palazzo comporta numerosi vantaggi, il primo di tutti è l’abbattimento delle barriere architettoniche. I modelli più usuali sono quelli da interni, ma sempre più spesso su opta per soluzioni esterne. In base alla soluzione che si sceglie bisogna far fronte a differenti questioni a livello burocratico, strutturale e anche economico. Quando si opta per una soluzione esterna o indispensabile presentare la CILA, cioè la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, fornendo i disegni del progetto e incaricando un professionista che avrà il compito di presentare la domanda e di occuparsi di tutto il resto. Scegliendo tale tipologia di ascensori, inoltre, si può optare per quelli alimentati ad elettricità o per quelli oleodinamici, con differenze per quanto riguarda la fascia di prezzo.

