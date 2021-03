UNICA: SOLUZIONI SU MISURA

Contenuto sponsorizzato

22 marzo 2021 a

a

a



LA COOPERATIVA SPECIALIZZATA NELL’UNIVERSO DELLA PRIVACY

La realtà è stata fondata nel 2016 da due sorelle che avevano il desiderio di allargare i servizi offerti in precedenza.

Il settore della consulenza alle aziende sta sempre più prendendo piede. Viene avanzato un numero sempre maggiore di richieste a queste realtà, che non sempre riescono però a rispondere in modo corretto senza l’aiuto di un professionista. Occorre quindi affidarsi ai professionisti, tra cui spicca la cooperativa Unica di Rieti.



CHI È



Unica è nata nel 2016 dalla volontà delle sorelle Claudia e Annalisa Appierto (figlie di Lino il rinomato chirurgo dell’Ospedale di Rieti oggi in pensione), in precedenza già fondatrici di Kosmos (fondata nel 2012), di allargare i servizi già forniti con la prima società per offrire competenze sempre maggiori e servizi diversificati. Unica è specializzata, da un punto di vista tecnico giuridico, nella privacy per la Pubblica amministrazione e il settore privato, offrendo consulenze tecniche, perizie e consulenze per ottenere il certificato CE sui nuovi prodotti o macchinari. I clienti spaziano dal piccolo bar a conduzione familiare all’industria manifatturiera, fino alle Pubbliche amministrazioni di ridotte o grandi dimensioni. E, pur rimanendo il Reatino il centro dell’attività di Unica, l’impresa opera in tutto il nostro Paese, da Nord a Sud.



KOSMOS: QUALITÀ E COMPETENZA

UNA SOLUZIONE PERSONALIZZATA DISPONIBILE IN OGNI MOMENTO

Unica e Kosmos sempre puntato su un servizio di qualità e su misura, in modo tale da accontentare le esigenze di ogni cliente. La realtà va ad agire sull’esigenza legislativa di quest’ultimo, il quale si deve fidare del team di tecnici, che cerca di immedesimarsi nelle sue esigenze (a volte anche inespresse). Solo così a fine servizio Unica e Kosmos possono dare un valore aggiunto. La sua struttura interna che ha mantenuto negli anni un approccio di tipo familiare, poi, favorisce l’instaurarsi di questo rapporto di fiducia. La soddisfazione di chi si rivolge a Unica si misura su due fattori: se la persona rinnova la fiducia, affidandole anche altri incarichi e se attira altri clienti tramite passaparola. E questo ha portato i suoi frutti perché, pur senza un ufficio commerciale, la piccola realtà reatina è riuscita in nove anni a crescere fino ad affermarsi a livello nazionale. Durante la pandemia, Unica ha dimostrato di lavorare bene, gestendo al meglio le richieste, anche urgenti, che in questo periodo sono aumentate. Questo, oltre oltre alle referenze dei clienti storici, è dovuto al fatto che Unica e Kosmos propongono soluzioni reali e i loro tecinici sono reperibili h24 per i propri clienti.

Clicca qui per scaricare il PDF SPECIALE SERVIZI ALLE AZIENDE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.