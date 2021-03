MANUTENZIONE A 360° Professionalità pluriennale al servizio di ogni cliente per “proteggere” l'auto

Contenuto sponsorizzato

A Viterbo questa realtà si impegna a garantire una manutenzione a 360 gradi per qualsiasi problema del veicolo.

Completezza e accuratezza. Sono queste le due parole chiave necessarie per valutare la qualità di un servizio volto a “prendersi cura” della nostra automobile. Questa professionalità la si può trovare presso l' Autofficina Mecozzi a Viterbo.

L’ESPERIENZA

Questa realtà vanta una pluriennale esperienza nel settore meccanico, elettrauto e delle revisioni dei veicoli. Ogni giorno mette al servizio di ogni cliente professionalità e competenze eseguendo accurate diagnosi delle vetture e intervenendo con la massima precisione per risolvere ogni problematica occorsa al veicolo. È presente uno staff preparato e periodicamente formato sulle ultime tecniche del settore meccanico ed elettrauto, disponibile a fornire anche pratici consigli per ottimizzare le performance del veicolo.

VARI SISTEMI

I clienti che scelgono l’ Autofficina Mecozzi si possono rivolgere ai vari specialisti anche per installare sistemi di aria condizionata. A tal proposito si applicano apparecchiature di condizionamento all’avanguardia, progettate e realizzate dalle più importanti aziende del settore.

Presso gli spazi dell’autofficina di Viterbo si eseguono inoltre revisioni periodiche ai veicoli, si effettua il controllo fumi, la diagnosi computerizzata con l’ausilio di sistemi informatici di grande precisione che garantiscono un risultato sicuro e completo per il tuo veicolo. In aggiunta sono anche specializzati in servizi di elettrauto, elettronica, e siamo un’autofficina meccanica plurimarche.

AFFIDABILITÀ

Nel corso degli anni l’ Autofficina Mecozzi è diventata una realtà aziendale strutturata in grado di soddisfare ogni richiesta della clientela.

Gli automobilisti del territorio, grazie alla qualità dei servizi di assistenza meccanica, si affidano all’autofficina per ogni necessità legata ai loro veicoli perché sanno che vi troveranno grande serietà e competenza.

LA REVISIONE

Un modo per attestare la sicurezza del proprietario

La revisione è un’operazione da cui non si può prescindere quando si possiede un veicolo. È quindi fondamentale possedere un documento che attesti il buon esito dell’operazione. A fare questo ci pensa il Certificato di revisione, entrato in vigore in Italia nel corso del 2019. La ratio che ha portato alla sua creazione è tanto semplice quanto efficace: impedire le frodi sulle revisioni che, in passato, erano molto frequenti, compromettendo la sicurezza di molti automobilisti.

Presso l' Autofficina Mecozzi , nei locali della sede viterbese, si può ottenere una revisione completa. Lo staff, infatti, è in grado di garantire e realizzare non solo qualsiasi intervento di manutenzione per la vettura, ma è specializzato in servizi di assistenza meccanica e in particolare in interventi di riparazione e sostituzione di pneumatici. I tecnici dell’autofficina effettuano le riparazioni con una metodologia di lavoro collaudata nel tempo che ha reso Mecozzi uno dei centri di assistenza più importanti del territorio viterbese.

