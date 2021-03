ANTICA FONTE Una cornice insuperabile per festeggiare in sicurezza ogni appuntamento speciale

Contenuto sponsorizzato

11 marzo 2021 a

a

a

Il locale di Sutri è stato rinnovato nel 2014 ed è in grado di assecondare qualsiasi esigenza degli invitati.

Nessuna improvvisazione ma anni di esperienza, organizzazione capillare, buon gusto e attenzione ai dettagli. Questo è il biglietto da visita di Antica Fonte Eventi , lo storico punto di riferimento di Sutri e dintorni. Rinnovata alla fine del 2014, Antica Fonte si è specializzata nell’organizzazione e realizzazione di eventi di ogni tipo, privati e aziendali, cerimonie e matrimoni.

IN BUONE MANI

I primi caldi e un pallido sole sembrano già aprire le porte alla primavera. E dopo un anno come quello che è appena trascorso, la voglia di trascorrere del tempo insieme, seppur rispettando tutte le norme anti-Covid, è tanta e ogni occasione è buona per festeggiare. I verdi paesaggi della Tuscia sono la destinazione ideale per riscoprire la serenità troppo spesso messa a dura prova negli ultimi mesi. Con le dovute attenzioni, celebrare compleanno, anniversario, cresima o battesimo può aiutare a tornare alla normalità, l’importante è affidarsi a mani esperte che sappiano fornire un pacchetto completo. Grazie a uno staff organizzato e alle collaborazioni instaurate con le più valide realtà del territorio che si occupano di allestimenti, catering, animazione e hospitality, Antica Fonte mette a disposizione e adatta la sua versatile location a ogni richiesta. Il grande ristorante interno, le tre sale e un’area esterna ampia (oltre 1.200 metri) e una piscina scenografica rendono Antica Fonte una realtà che lascia spazio all’immaginazione, immersa nella splendida cornice della Tuscia, a pochi chilometri da Viterbo e Roma. Per chi vuole festeggiare il fatidico sì, Antica Fonte concede la location in esclusiva, assecondando i desideri degli sposi sulla scelta del menù e per quanto riguarda gli allestimenti, non lasciando nulla al caso ma anzi curando i piccoli dettagli e dettando i tempi e gestendo gli spazi per rendere il matrimonio un giorno ancor più speciale e indimenticabile. Ma la stessa attenzione viene riservata anche a chi sceglie Antica Fonte per feste private e eventi aziendali. Per lo svolgimento di meeting infatti, oltre all’ampio parcheggio che agevola l’arrivo degli ospiti, è possibile riservare o l’intera location o una sala predisposta per l’utilizzo di attrezzature audio e video. Il tratto distintivo di Antica Fonte rimane comunque la disponibilità dello staff a rispondere a ogni esigenza del cliente, cercando la soluzione giusta per qualsiasi richiesta.

A MISURA DI BAMBINO

Corsi di cucina e feste periodiche per stare insieme in famiglia

Tra le tante iniziative proposte da Antica Fonte , una menzione particolare meritano gli eventi dedicati alle famiglie. Con la bella stagione è tornato operativo il parco giochi di 1.200 metri quadri con i gonfiabili per i bambini, ma anche all’interno i più piccoli possono dedicarsi ai giochi e ai laboratori pensati per loro mentre gli adulti si godono il pranzo in serenità. Tra le formule previste c’è anche la “merenda” per chi arriva nel primo pomeriggio sempre con uscita tassativa alle 18, come imposto dalle norme vigenti. Del resto la sicurezza è la parola d’ordine da Antica Fonte e tutte le regole anti-Covid sono rispettate per tutelare la salute dei presenti. La fortuna di avere uno spazio così ampio a disposizione è garanzia di distanziamento e l’attenzione in cucina e fuori è massima. Tra i fornelli la ricerca di materie prime di grande qualità, il rispetto della stagionalità e la tracciabilità degli alimenti sono alla base della cucina di Antica Fonte. E proprio in tema di cucina non vanno dimenticati i corsi aperti a tutti per imparare l’arte di preparare piatti buoni e gustosi. Ma guai a chiedere i segreti dello chef, quelli non li rivelerà di certo!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.